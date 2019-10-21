Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду

21.10.2019 22:15

С наступлением осени и холодов существенно возрастают риски обострения хронических недугов и ухудшения самочувствия, а особенно уязвимыми становятся сосуды и сердце.

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С наступлением осени стоит больше внимания уделять своему здоровью и самочувствию. Стоит помнить, что скачки атмосферного давления сейчас наиболее ощутимы, а погода может меняться молниеносно, к тому же спровоцировать обострение любого недуга сердечно-сосудистой системы может переохлаждение, простуда, усталость и даже повседневные стрессы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Врачи не рекомендуют без рекомендаций врача «поддерживать» себя дополнительной дозой медикаментов. Тем более не стоит самовольно принимать дополнительную дозу лекарств, которые регулируют давление – это крайне опасно.

«Если состояние сложное и самочувствие ухудшается – это серьезный повод навестить врача. Если же речь идет о легком недомогании либо нужно срочно привести себя в порядок, либо же в качестве дополнительной помощи при уже назначенном лечении стоит использовать травяные сборы – это укрепит защитные силы организма и сопротивляемость недугам, поддержит бодрое настрое и хорошее самочувствие», — говорит врач Святослав Тудорецкий.

Специалист советует обратить внимание на свой рацион и добавить в него больше витаминных продуктов, для этого налегайте на сезонные овощи и фрукты, ешьте нежирное мясо и морепродукты.

«Людям с больными сосудами рекомендуется ограничить такие продукты, как яйца, а точнее их желтки – не больше 3-4 штук в неделю, сосиски и сардельки, копченую колбасу и мясо, свинину, маринованные овощи и квашеную капусту, свеклу, зеленый горошек, мед (не больше двух чайных ложечек в день), алкоголь, кофе», — советует врач.

Нормализовать давление и работу сердца помогут нежирные супы, морепродукты, нежирное диетическое мясо, гречневая, перловая и ячменная каши, томаты, огурцы, тыква, растительные масла, свежевыжатые овощные соки.

Контролируйте давление

Измерять давление медики рекомендуют хотя бы дважды в день и записывать результаты. Определите время, в которое вы ежедневно сможете мерить артериальное давление, – например, в 9 утра и в 8 вечера. Допускается отклонение от этого времени не более чем на 20-25 минут, но желательно все же мерить его строго по часам.

Для лечащего врача – это очень ценная информация при назначении тех или иных медикаментов.

«Если медик прописал специальные препараты, очень важно четко соблюдать дозировку и режим их приема, а при ухудшении самочувствия, важно как можно скорее посоветоваться с профильным специалистом и принять предупреждающие меры», — предостерег врач.

Не допускайте набора веса

Сердечно-сосудистые болезни часто спровоцированы проблемой с лишним весом, потому его стоит держать под контролем. Ведь вес – это не только эстетический показатель, но и фактор здоровья. Каждый лишний килограмм – это лишняя нагрузка на организм, его внутренние органы, сердце.

«Не нужно сидеть на жестких диетах, стоит просто перейти на правильное питание и отказаться от вредных продуктов. Больше гуляйте – ходьба в быстром темпе отлично тонизирует мышцы, при ней задействованы практически все основные группы. Кроме того, так вы повысите свой метаболизм, и ваш организм будет быстрее сжигать калории. Ну и, конечно же, больше пейте – простой чистой негазированной воды, — иначе процесс похудения будет медленным», — добавил врач.

Для людей с проблемами сосудистой системы физкультура обязательна. Специалисты рекомендуют заниматься ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде и греблей. От тяжелых физических упражнений, тренажерных залов и спринтерских забегов лучше отказаться, а вот неспешный бег трусцой, утренняя гимнастика будут очень кстати.

«Важно знать, что при проблемах с сердцем нужна физкультура в режиме тренирующей нагрузки. Это значит, начинать нужно с самых простых упражнений и постепенно «наращивать» их интенсивность», — подчеркнул эксперт.

Не стоит также забывать о необходимости ежедневно и полноценно высыпаться.

Узнайте свой холестерин

Для сосудов и сердечно-сосудистой системы высокий холестерин – главный враг. Его могут вызвать неправильный рацион питания, сидячая работа и отсутствие достаточной физической активности, вредные привычки, лишние килограммы и многое другое. И потому необходимо постоянно и четко контролировать его уровень.

Холестерин, как известно, откладывается на внутренних стенках артерий, так появляются атеросклеротические бляшки. А это – не только плохое самочувствие, но и реальная опасность того, что кровоснабжение организма может быть блокировано (последствия малоприятны — атеросклероз, инсульт, инфаркт миокарда).

«Если вы все еще не знаете, какой у вас уровень холестерина, – обязательно сдайте анализ. Нормой считается 5, 5 моля на литр крови, если этот показатель выше – нужно принимать меры, как правило, назначают диеты и умеренные физические нагрузки.

Хорошо борются с холестерином все бобовые, цитрусовые, морковь и обычная овсяная каша на воде», — отметил врач.