Все рубрики раздела
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей18:31
Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа
Чай с малиновым вареньем, закаливание, различные мази, а также марлевая повязка и чеснок — список подобных рекомендаций для профилактики гриппа и простуды получал, наверное, каждый.
Однако ученые и медики обоснованно сомневаются в их эффективности, причем некоторые из подобных советов и вовсе опасны для здоровья, пишет ПМ, передает from-ua.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал агентству ТАСС имеет ли смысл рассматривать «бабушкины» методы профилактики всерьез. По его словам горячее питье с малиной вообще бесполезно, так как витамин C, содержащийся в этой ягоде, разлагается при высокой температуре. Это справедливо и для других полезных веществ, которые организм человека может из нее усвоить. Так что малину лучше употреблять только в свежем или сушеном виде. Более того, как показывают современные исследования, витамин C нисколько не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ.
Ношение марлевой повязки или медицинской маски малоэффективно, так как они очень быстро приходят в негодность и сами становятся источником инфекций. Надевать их имеет смысл только непосредственно перед посещением опасных мест с потенциально высокой вероятностью заражения. И менять как можно чаще. А вот такие советы, как закапывание носа чесноком, смазывание ноздрей оксолиновой мазью или жирным кремом — опасны для здоровья. Кремы и мази склеивают ворсинки, в норме препятствующие проникновению в дыхательные пути пыли и микрокапель, с которыми возбудители и попадают в организм. Чесночный сок, в свою очередь, может попросту обжечь слизистую носа.
Закаливание в осенне-зимний период необходимо делать только очень осторожно и под наблюдением врача. Большинство людей в это время года имеют ослабленный иммунитет и резкое переохлаждение может привести не только к заболеванию респираторными инфекциями, но и повреждениям сердечно-сосудистой системы. Действительно работающими способами максимально снизить шансы переболеть гриппом и простудой являются ведение здорового образа жизни, регулярная диспансеризация и ежегодная вакцинация.
Теги: Донбасс, простуда, грипп, ОРЗ, профилактика, вакцинация, закаливание
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей16:01
- Новые правила получения водительских прав в Украине15:38
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий14:59
- В "ДНР" украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы14:50
- Члены НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены двое бойцов ООС14:41
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Коммунальные платежи вырастут - кого коснется повышение тарифов19:41
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- Впервые за 13 лет в Украине появится новая банкнота в 1000 гривен18:40
- Весам не хватает решительности, а Водолеям – терпения: список недостатков знаков Зодиака18:11
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- Россия готовится к новой войне: законопроект Путина для Думы подтвердил худшие опасения17:19
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака