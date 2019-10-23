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Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами

23.10.2019 10:30
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Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами

О них стоит помнить.

Американские ученые рассказали, какие симптомы свидетельствуют о плачевном состоянии печени, передает Хроника.инфо со ссылкой на Клатч.

Злоупотребление алкоголем и вредной пищей снижает работоспособность печени, из-за чего в организме человека может развиться целый ряд серьезных патологий. 

Симптомы, сигналящие о загрязнении печени токсичными веществами:

  • Плохое состояние кожи. Избыток токсинов в организме почти всегда отражается на состоянии кожи: она становится сухой, склонной к высыпаниям, очень часто приобретает нездоровый оттенок.
  • Чувство непроходящей усталости или слабости.
  • Болезненные ощущения в животе.
  • Изменение цвета выделений. Моча может стать темной, стул тоже чернеет или же в нем появляются следы крови. Как правило, меняется и запах — становится резким и особо неприятным.

Обнаружив у себя хоть один из вышеперечисленных симптомов, обязательно обратись к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем ниже риск развития осложнений.

 
 
 


Теги: Донбасс, здоровье, печень, токсин
 
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