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Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем
Неожиданные результаты исследования.
Согласно результатам исследования, употребление кофеина не повышает риска развития аритмии у пациентов с сердечной недостаточностью. Таким образом, данное исследование оспаривает тезис, что пациентам с заболеваниями сердца и риском развития аритмии следует ограничить употребление кофе, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua
Есть два основных вида аритмий: тахикардия (учащенное сердцебиение) и брадикардия (замедленное сердцебиение). В некоторых случаях аритмия может быть даже угрожающей жизни патологией. Так, например, отсутствие достаточного притока крови может повредить жизненно важные органы, в том числе мозг или само сердце.
В предыдущем исследовании ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California-San Francisco), США, установили, что регулярное употребление кофеина не связано с экстрасистолией. Однако вопрос о том, является ли употребление кофеина триггером аритмии, остается нерешенным и окружен спорами. Клиницисты и специалисты в области здравоохранения часто советуют пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями с повышенным риском развития аритмии ограничить употребление кофеина, несмотря на отсутствие научных доказательств в поддержку этой рекомендации.
В новом же исследовании ученые проанализировали связь между аритмией и употреблением кофеина при наличии проблем с сердцем. В данном исследовании приняли участие 51 пациент с сердечной недостаточностью. Участников исследования рандомизировали на 2 группы: 25 лиц — употребляли кофеин в форме порошка, растворенного в кофе без кофеина, 26 — употребляли порошок лактозы, растворенный в кофе без кофеина (контрольная группа). Участники обеих групп употребляли свои напитки с интервалом в 1 ч в течение 5 ч, употребив в общей сложности до 500 мг кофеина или плацебо, что эквивалентно около 150 мл кофе.
Результаты исследования не выявили взаимосвязи между употреблением кофеина и эпизодами аритмии, даже во время тредмил-теста, который участники проходили спустя 1 ч после употребления последнего напитка кофеина или плацебо.
Ученые признают, что на полученные результаты, возможно, мог повлиять тот факт, что около половины пациентов пили кофе регулярно в течение жизни, хотя такое влияние и маловероятно. Вместе с тем исследователи не могут гарантировать, что употребление высоких доз кофеина на протяжении длительного периода не будет способствовать развитию аритмии у пациентов с сердечной недостаточностью, поэтому необходимы дополнительные исследования в этой области.
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, кофе
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