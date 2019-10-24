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Ученые узнали, как работа влияет на облысение

24.10.2019 18:00
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Ученые узнали, как работа влияет на облысение

Даже курение, уровень дохода и военное положение меньше влияет на возможность появления облысения.

Ученые из Южной Кореи открыли неожиданную причину облысения. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Оказывается, что переработка негативно влияет на состояние шевелюры. Так, мужчины проводящие на работе больше 52 часов в неделю, в два раза чаще страдают облысением. Отмечается, что стандартный рабочий график предполагает 40 рабочих часов в неделю.

Специалисты исследовали данные 13 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Во внимание кроме работы были приняты негативные привычки, уровень дохода и военное положение.

Оказалось, что именно стресс, вызванный переработкой больше всего влияет на состояние волос. Он может замедлить рост волосяных фолликулов или даже заставить иммунную систему атаковать волосяной покров.



Теги: Донбасс, здоровье, работа, облысение
 
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