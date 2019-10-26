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Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»

26.10.2019 10:39
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Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»

Доктор Евгений Комаровский развеял миф родителей о самых распространенных аллергенах 

 Так, известный украинский педиатр Евгений Комаровский разрушил популярный миф об аллергии грудничком на материнское молоко. Как пишет Politeka, он объяснил, как может проявляться аллергия именно на грудное молоко, а в каких случаях стоит винить совершенно другие раздражители.

По словам Комаровского, аллергические проявления вызывает не шоколад, клубника, мед, а также все красное. Именно такой список продуктов обычно становится табу для кормящих мам.

 При этом доктор Комаровский назвал самые распространенные аллергены, которые могут вызвать негативную реакцию в организме у ребенка. Среди них педиатр выделил: белок коровьего молока, соя, пшеница, орехи, арахис, куриные яйца, рыба, морепродукты и ракообразные.

«И если у ребенка появятся признаки пищевой аллергии или непереносимости каких-либо продуктов, которые вы едите, первое, на что нужно думать: на какой-то продукт из этого списка», — пишет педиатр.

При этом доктор советует исключить тот продукт из рациона ребенка, которые дает острую хроническую реакцию. Это нужно только на определенное время, так как аллергия — это временное явление. В редких случаях непереносимость может быть постоянной.

А профилактически, на всякий случай, эти продукты исключать не стоит. Так как дети именно тех мам, которые морили себя изнурительными диетами, в будущем чаще всего страдают от пищевой аллергии.


Теги: Украина, Донбасс, аллергия, доктор, продукты
 
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