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Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь
Согласитесь, во время застолий сложно обойтись без употребления спиртных напитков. Причинами быстрого опьянения и тяжелого похмельного синдрома может быть не только количество и качество выпитого алкоголя, но и то с какими продуктами сочетался алкоголь, говорят диетологи и советуют, как правильно поступить.
Известный российский специалист в области питания и сброса веса врач-эндокринолог Наталья Фадеева рассказала, что алкоголь нельзя сочетать с жирными блюдами, сообщает портал Сенсационные Новости. По словам диетолога, жирное мясо, жареные блюда и майонезные салаты действительно способны замедлить действие алкоголя на организм, - но при этом возникает слишком высокий риск навредить здоровью.
"Сочетание жирных продуктов со спиртными напитками может стать огромной нагрузкой на организм и поставить под удар поджелудочную железу и желчный пузырь", — предупредила врач.
Диетолог считает, что перед приемом алкоголя лучше всего съесть нежирное белковое блюдо, например рыбу или птицу с углеводным гарниром — картофелем, рисом, тушеными овощами. Фадеева констатировала, что рис и отварной картофель замедляют всасывание алкоголя, а также действуют как адсорбенты, частично выводя алкоголь.
Кроме того, к запрещенним продуктам относятся:
Энергетические напитки,так как они содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также вызвать судороги и развитие сердечной аритмии;
Помидоры. Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением;
Фрукты, из-за большогосодержания сахара. Они только усиливают процесс брожения алкоголя;
Маринады. Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках, ведь для их приготовления используют уксус.
Теги: Донбасс, алкоголь, диетолог, закуска, спиртное, пьянство
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