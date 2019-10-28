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Заболевания, симптомом которых является частая зевота
Это частый симптом.
Зевота — непроизвольный рефлекс, во время которого широко раскрывается рот и происходит глубокий вдох. Это самое обычное физиологическое явление позволяет охладить мозг, помогает сконцентрироваться и сигнализирует о необходимости отдыха. Нередко рефлекс возникает и вследствие эмпатии или так называемой «цепной реакции»: при виде зевающего или чтении текста об этом явлении нам самим непременно хочется зевнуть, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua
А вот недостаток кислорода, вопреки стереотипам, зевоту не вызывает. Это опытным путём доказали учёные из Университета Мэриленда. Они просили экспериментальную группу некоторое время дышать воздухом с повышенным содержанием углекислого газа и воздухом, обогащённым кислородом. Значительного эффекта на появление зевоты ни первый, ни второй не имели.
В среднем ежедневно человек совершает от 7 до 23 зевков. Однако если это число увеличивается в несколько раз, стоит задуматься: возможно, организм пытается сообщить вам о проблемах со здоровьем. Лайфхакер разобрался, симптомом каких болезней может быть зевота.
1. Синдром хронической усталости
Наиболее распространённая причина частой зевоты — синдром хронической усталости. Заработать его не сложно, особенно если трудиться сверхурочно, мало спать, питаться нездоровой пищей и не заниматься спортом.
Хроническую усталость от обычной отличает постоянный характер: избавиться от неё при помощи восьмичасового сна или долгого отдыха не получится. Она может преследовать человека в течение нескольких месяцев или даже лет.
Хроническая усталость влияет не только на работоспособность, но и на психологическое и эмоциональное состояние. Человек находится в постоянном стрессе. Здесь-то и кроется причина возникновения зевоты. Согласно гипотезе доктора Симона Томпсона, её вызывает повышение в крови уровня гормона кортизола, он же «гормон стресса».
Другие симптомы, которые могут сигнализировать о хронической усталости:
- боль в груди;
- учащение дыхания;
- нерегулярное и быстрое сердцебиение;
- предобморочное состояние;
- головная боль.
2. Синдром обструктивного апноэ
Недостаток сна или его отсутствие выматывают организм, а усталость, в свою очередь, вызывает зевоту. Однако иногда понять, что с качеством отдыха есть проблемы, бывает непросто. Например, при синдроме обструктивного апноэ. Люди, страдающие этим заболеванием, могут ложиться вовремя, спать восемь часов и всё равно чувствовать усталость в течение дня.
Синдром обструктивного апноэ проявляетс как нежелательная кратковременная остановка дыхания во время сна. После восстановления потока воздуха спящий может проснуться с ощущением удушения или же просто произвести громкий храп, сделать глубокий вдох и вернутся к нормальному сну. О существовании проблемы такой человек может даже не подозревать. Хотя сама эта болезнь не редкость: каждый пятый взрослый имеет лёгкую степень апноэ.
Понять, что есть проблема со сном, можно по следующим симптомам:
- нарушение концентрации;
- сухость во рту после пробуждения;
- замедление рефлексов и ответных реакций;
- постоянная раздражительность;
- слабость или боль в мышцах.
3. Ожирение
У людей с ожирением зевота может возникнуть вследствие двух причин:
- Несбалансированная диета или нарушение работы щитовидной железы. Из-за них меняется гормональный фон, повышаются сонливость и утомляемость.
- Синдром гиповентиляции лёгких, то есть затруднение дыхания или невозможность сделать глубокий вдох. Причинами для его возникновения может быть замедление работы мозга или сдавливание грудной клетки под воздействием лишнего веса. Из-за синдрома гиповентиляции повышается количество углекислого газа и снижается объём кислорода. Зевота в таком случае помогает отрегулировать поток поступающего воздуха.
По информации клиники Mayo, понять, есть ли у вас ожирение, можно, рассчитав индекс массы тела. Для этого существует простая формула: вес (в килограммах) нужно разделить на рост (в метрах), возведённый в квадрат. Об ожирении свидетельствуют все значения выше 30.
4. Депрессия
Во время депрессии зевота может быть вызвана как повышением уровня кортизола в крови, так и употреблением лекарственных средств. Антидепрессанты, например циталопрам и флуоксетин, повышают количество гормона серотонина. Он, в свою очередь, приводит к усталости.
Диагностировать депрессию может только врач. Обратиться к нему следует, если вы продолжительное время наблюдаете у себя следующие симптомы):
- чувство грусти, безнадёжности и пустоты;
- потерю интереса к происходящему;
- непроизвольное проявление агрессии;
- боли в голове или спине;
- мысли о смерти.
5. Тревожное расстройство
Тревожное расстройство также характеризуется стрессовыми состояниями и повышением уровня кортизола. Провоцировать зевоту в этом случае может снижение энергии и проблемы с работой сердца. Причём чем сильнее чувство тревоги, тем чаще появляется зевота.
Другие признаки тревожного расстройства:
- потливость;
- гипервентиляция;
- учащение сердцебиения;
- нарушения сна и питания.
Важно: симптомы тревожного расстройства не единичны и должны проявляться ежедневно или раз в несколько дней в течение как минимум полугода.
6. Заболевания сердца
В случаях нарушения работы сердца зевоту может вызывать стимуляция блуждающего нерва. Он соединяет головной мозг с сердцем и органами желудочно-кишечного тракта. Зевота в этом случае возникает из-за понижения кровяного давления и замедления сердечного ритма.
Другие симптомы нарушения работы сердца:
- боль в груди:
- неглубокое дыхание;
- боль в верхней части тела;
- нарушение походки;
- тошнота;
- головокружение.
7. Инсульт
Частая зевота — типичное поведение человека, только что пережившего инсульт. По мнению медиков, этот процесс помогает отрегулировать температуру тела и мозга, которые нагреваются во время приступа.
Зевота может усилиться и непосредственно перед инсультом, поэтому стоит обратить внимание на сопровождающие приступ симптомы:
- осунувшееся лицо, улыбка одной стороной рта;
- слабость и невозможность поднять руку;
- невнятная речь.
Все эти признаки сигнализируют о необходимости срочно вызвать скорую помощь.
8. Рассеянный склероз
Зевание у пациентов с рассеянным склерозом обусловлено поражением ствола головного мозга. Этот отдел регулирует работу гортани, жевательных и мимических мышц. Изменение ствола головного мозга приводит к возникновению непроизвольных рефлексов, в частности зевания и жевания.Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее защитную оболочку нервных волокон. У людей с таким недугом нарушается связь между мозгом и остальным телом, вследствие чего возникают разнообразные неврологические симптомы, например нарушение мочеиспускания, повышение мышечного тонуса, головокружение. Потеря памяти при рассеянном склерозе встречается редко.
Рассеянный склероз также сопровождается следующими симптомами:
- ухудшением качества зрения;
- онемением или ощущением покалывания в теле, лице или конечностях;
- головокружением;
- проблемами с равновесием.
9. Опухоль головного мозга
Частое зевание является редким симптомом опухоли мозга. В этом случае рефлекс проявляется из-за сильной усталости и утомляемости.
Другие симптомы опухоли головного мозга:
- головные боли;
- изменения поведения, например агрессивность, апатия, тревожность;
- частичная потеря памяти;
- ухудшение зрения.
10. Нарушения работы печени
Гормональный дисбаланс и вызванная им сильная усталость нередко вызывают зевоту и у людей, страдающих болезнями печени.
Другие симптомы нарушений работы органа:
- потеря аппетита;
- тошнота;
- потемнение мочи;
- жёлтый цвет глаз и кожи;
- путаное сознание;
- отёк рук или ног.
11. Эпилепсия
Реже всего зевота проявляется как симптом эпилепсии. В данном случае это реакция организма на напряжение височных долей головного мозга. Спазм в них происходит во время или после судорог.
Другие симптомы эпилепсии:
- чувство страха и беспокойства;
- временное замешательство;
- неконтролируемое подергивание рук и ног;
- потеря осознанности.
Иногда зевота возникает в качестве побочки от употребления некоторых лекарственных препаратов. Её могут вызывать:
- Антигистаминные средства: они подавляют нервную систему, тем самым вызывая сонливость и зевоту.
- Некоторые обезболивающие. Зевоту, как следствие сонливости, могут вызывать анальгетики на основе опиатов, например бупренорфин, налбуфин, кодеин.
- Лекарства для понижения кровяного давления. Вызывают сонливость за счёт замедления сердечного ритма.
Зевота — нормальное явление, которое сигнализирует об усталости или перегрузке организма. Однако, если вы заметили, что в последнее время стали зевать чаще обычного, необходимо проконсультироваться с врачом.
Срочно обратитесь за медицинской помощью, если помимо зевоты у вас наблюдаются и другие симптомы серьёзных заболеваний.
Теги: Донбасс, здоровье, зевота, заболевания
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