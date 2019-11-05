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Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить
Нам кажется, что мы чуть ли не умираем (к слову, с похмелья действительно можно отправиться на тот свет). Но приходят новые праздники.
И снова мы наступаем на те же грабли. Не будем сейчас ругать тех, кто не рассчитывает свои силы, опустошая бокал за бокалом.
Просто расскажем в нашей статье, как лучше всего избавляться от похмелья. Замечательно, если вы воспользуетесь нашими рекомендациями. И тогда точно быстро придете в норму, сообщает from-ua.
А, можно ли пить так, чтобы утром не было плохо?
На самом деле, тут все зависит от человека. Кто-то может пить чуть ли не ведрами, и с утра он будет, «как огурчик».
А кто-то выпьет одну рюмочку, и будете потом неделю ходить «вареный». В любом случае, если уж оказались за столом и собираетесь что-то праздновать не на сухую, — пейте больше воды. Точнее, чередуйте алкоголь с водой.
Выпили чуть-чуть водочки, запили водичкой. Даже вино постарайтесь запивать водой. Тогда ваш организм поразит намного меньше токсинов.
И утром вы уже не будете чувствовать себя уж очень плохо. Сразу скажем, что ни в коем случае ничего алкогольного не запивайте газированной водой. Иначе от головной боли точно никуда не денетесь.
Перед тем, как вы сядете за стол и пропустите первую рюмку, лучше выпить стаканчик прохладного молока.
Это проверенный способ: похмельный синдром будет не таким сильным. Или его вообще не будет. Если нет возможности выпить молока, тогда стоит проглотить активированный уголь.
Рассчитывайте одну таблетку на 10 килограммов веса. То есть, если вы весите, например, 80 килограммов, то и поможет вам как раз 8 таблеток. И после употребления алкоголя больше закусывайте.
Когда проснулся не в лучшем состоянии….
Утром все же плохо так, что вы проклинаете весь белый свет? Да, вчерашний вечер уже не вернешь.
Сейчас понимаешь, сколько приблизительно бокалов с алкоголем оказались лишними. Но, что поделаешь, надо теперь приводить себя в порядок.
Из самого простого, что сразу же приходит на ум, — аспирин. И выпейте сразу несколько таблеток.
Мы прекрасно понимаем, что это неслабый удар по печени. Но деваться некуда! Особенно, если надо быстро прийти в себя и выйти на работу или отправиться на важную встречу.
Помогает и обычная минеральная вода. Только добавляйте в нее лимонный сок. И пейте больше жидкости: так быстрее вы будете избавляться от токсинов.
Похмелье – это отравление организма. Причем весьма серьезное. Витамин С поможет справиться с недугом. Вот продукты, которые стоит употреблять утром после бурной вечеринки:
Любые цитрусовые. Опять же, в них предостаточно витамина С. И даже несколько мандаринов пополнят организм необходимыми полезными элементами. Выпейте и чай с шиповником. Он тоже неплохо восстанавливает силы;
Скушайте банан. В нем много калия. А его вы, так скажем, вымыли алкоголем;
Смешайте минеральную воду с кефиром. Да, звучит не очень аппетитно. Зато действенно. Выпейте все залпом, и уже через несколько минут почувствуете себя лучше;
Выпейте рассол. Как же статья про похмелье может быть без старого-доброго рассола? Великолепно помогает тот же сок квашеной капусты;
Заварите имбирный чай. Занятие хлопотное, но надо как-то расплачиваться за бурный вечер и восстанавливаться.
Пейте чай, кстати, с медом. Буквально пары ложечек хватит. Фруктоза помогает восстанавливать организм.
Вариантов много. Выпейте куриный бульон, если есть время его сварить. И больше не перебарщивайте с алкоголем!
Теги: Донбасс, отравление, похмелье, алкогольное опьянение, советы
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