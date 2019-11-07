Все рубрики раздела
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак
Известный диетолог Виктория Кляуз считает, что в вопросе выбора идеального завтрака не существует единого шаблона. Ведь все мы разные, со своим режимом и рабочим графиком.
Однако есть продукты, употреблять которые утром не желательно. Советом она поделилась в своем Telegram-канале.
Как не странно, но, по словам эксперта, не принесут пользы сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и даже мюсли. Глазурованные сырки, печенье и кофе — тоже под запретом. А уж о бутербродах с колбасой или варенных сосисках не может быть и речи.
Диетолог отметила, что съеденного должно хватить примерно на 4-5 часов.
А если уже через час после завтрака вам опять хочется есть, то это и значит, что пора пересмотреть свое меню.
"Поэтому утром стоит комбинировать полезные жиры, долгие углеводы, белковые компоненты. Не забывайте включать сезонные овощи", — посоветовала Кляуз.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, диетолог, советы, завтрак
- Диетологи подсказали, как избавиться от жировых складок на животе
- Как очистить организм от токсинов за 7 дней
- Только удовольствие: диетолог сообщил радостную новость для вегетарианцев
- Опыт похудения. Режьте тарелку, и будет вам счастье!
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов
- 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать после еды
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- Погода на завтра по Донецкой области21:43
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом20:45
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил15:40
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится14:48
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- «К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России13:21
- На КПВВ возле Станицы Луганской у пожилой женщины случился инсульт12:50
- В Горловке из-за обстрела повреждены дома и обесточена часть поселка12:38
- Адский огонь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- Зеленский обсудил с Президентом Турции Эрдоганом подготовку к заседанию стратегического совета высокого уровня в Киеве08:30
- Украинцев будут штрафовать за перевозку детей без автокресла08:10
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ляшко подрался с Герусом: "Олежка взялся за свое"07:32
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- Землетрясение в Украине: сейсмолог озвучил свой сценарий вероятной катастрофы22:21
- Украинцам поднимут прожиточный минимум в два раза22:10
- Погода на завтра по Донецкой области21:43
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил