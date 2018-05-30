Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью

30.05.2018 17:20

Клубничный сезон в разгаре. Когда вся семья вдоволь наестся сладких ягод, можно подумать о заготовках на зиму. В этом сезоне можно не беспокоить бабушкин медный таз, ведь есть отличные способы сохранить ягоды совершенно по-новому!

Клубника в морозильной камере

Самый простой способ — вымыть ягоды, очистить от хвостиков и заморозить. Однако для употребления придется размораживать весь пакет. Есть отличная альтернатива, получившая в народе прозвище «ледяное варенье».

Вам понадобится:

Клубника;

сахар (по весу ягод);

блендер;

кипяток;

морозильная камера

Вымытые и очищенные ягоды обдайте кипятком. Сполосните клубнику и емкости, которые будете наполнять. Лучше использовать контейнеры с крышками, перед расфасовкой их следует высушить. Измельчите клубнику в блендере вместе с сахаром, до того момента, как он полностью раствориться. Расфасовывайте по подготовленным емкостям и отправляйте в морозильную камеру. Такие ягоды не заледенеют, и их можно брать из контейнера небольшими порциями. В такой смеси отлично сохранятся все витамины и полезные вещества.

Клубничное мороженное

Почему бы не наполнить морозильную камеру этим натуральным лакомством?

Вам понадобится:

Литровая банка свежей клубники;

стакан сахара;

500 граммов жирных сливок

Вымытые ягоды обдайте кипятком и измельчите в блендере. В получившееся нужно пюре добавить сахар и подождать, пока он полностью раствориться. Немного охладить сливки и взбить миксером одновременно вводя ягодное пюре. Смесью наполнить мороженицу или неглубокую миску. Поставьте в морозилку. Если специального устройства у вас нет, перемешивайте смесь каждые полчаса, чтобы не допустить ее заледенения.

Сладкие цукаты

Они станут отличным дополнением к кашам, хлопьям и свежему творогу.

Вам понадобится:

Клубника;

сахар (половина от веса ягод);

глубокая кастрюля

Промойте ягоды кипяченой водой и положите на дуршлаг. Дайте клубники немного подсохнуть, а затем уложите на дно кастрюли. Каждый слой ягод следует пересыпать слоем сахара(300 граммов на кг ягод). Закройте кастрюлю крышкой и дайте клубнике сутки постоять при температуре около 20-24 градусов. Второй способ — отправить кастрюлю на 2 дня в холодильник.

Важно не перемешивать ягоды ложкой и дождаться, пока сахар полностью раствориться. После того, как весь сок стечет, добавьте в него еще стакан сахара и доведите сироп до кипения. Ягоды следует предварительно достать. После закипания сиропа снимите его с огня и опустите в него ягоды на 5-7 минут. После снова процедите сироп, а ягоды подсушите на решетке при температуре 50-60 градусов до консистенции изюма. Храните цукаты в холодильнике в плотно закрытой банке.

Клубничный сироп

После приготовления цукатов он у вас обязательно останется. Разлейте его по стеклянным, простерилизованным бутылка, предварительно доведя до кипения.

Сушеная клубника

Можно вовсе обойтись без сахара, если у вас есть специальная сушилка для овощей и фруктов. Разрежьте ягоды на тонкие пластины, предварительно обдав кипятком. Используйте сушилку в соответствии с инструкцией. Хранить такие ягоды лучше в банке с герметичной крышкой

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на cpykami.ru



