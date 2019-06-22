Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю

22.06.2019 10:00

Кабачок - один из популярнейших овощей для гриля. К тому же один из самых полезных, ведь он снабжает организм огромным количеством полезных веществ.

Как приготовить кабачок на гриле, чтобы он не сгорел, а получил румяную корочку, чтобы сохранил максимум полезности и стал вкусной закуской на вашем столе - читайте далее в простом и проверенном рецепте The Lime. Для этого вам потребуются всего лишь соль, перец, масло растительное и, собственно, сами кабачки.

Шаг 1: Разжигаем огонь и ждем хороших углей. Кабачки лучше всего томить, ни в коем случае не жарить на открытом огне. Особенно вкусными получатся кабачки, жаренные на дровах, дерево напитает их дымком. А пока горят дрова, нарезаем кабачки.

Шаг 2: Нарезаем не слишком тонкими кольцами, но и не крупными. Кабачок должен хорошо прожариться, пропечься внутри, но не сгореть.

Шаг 3: Заливаем кабачки растительным маслом. Добавляем по вкусу перец, соль и чеснок (лучше всего раздавить его в прессе для чеснока). Всегда можно поэкспериментировать с другими любимыми приправами.

Шаг 4: Дождавшись хороших углей, помещаем кабачки на шампур (не на сетку, в которой серединка прожарится быстрее кожуры по бокам). Томить кабачики на углях стоит около 15 минут, не забывая вертеть их над углями. Признак готовности - румяная поджаристая корочка и желтая серединка кабачка.

Ну вот ваша закуска к барбекю и готова! К готовым овощам подойдет свежая зелень, майонез или соус на его основе. В качестве бонуса предлагаем вам еще несколько полезных видеорецептов по приготовлению овощей на гриле.

Источник : https://lime.apostrophe