Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Приятного аппетита!

Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке. ВИДЕО

13.08.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке. ВИДЕО

Помидоры на зиму можно заготовить разными способами - засолить, замариновать, однако самый здоровый способ - завялить. Вяленые помидоры можно приготовить разными способами - в сушилке, в духовке, на солнце и в микроволновке.

Главред решил выяснить, как правильно вялить помидоры, и собрать лучшие рецепты.

Вяленые помидоры в сушилке, рецепт

Ингредиенты:
Мясистые помидоры, например сливка;
Соль, розмарин и прованские травы - по вкусу;
Оливковое масло.
Вяленые помидоры, рецепт пошаговый
Помытые томаты разрежьте пополам (большие можно резать на четыре части) и удалите плодоножки. Удалите из помидоров семечки и уложите овощи на лотки электросушилки.
Посолите помидоры, присыпьте розмарином и прованскими травами, установите лотки на сушилку, включите ее и оставьте овощи на 2 часа.
Через 2 часа поменяйте местами вяленые помидоры в электросушилке - те лотки, которые были сверху, поставьте вниз, а нижние - вверх. Всего процесс вяления овощей займет 8-10 часов.
Помидоры должны сохранить мягкую структуру. Чем сильнее просушенные помидоры, тем дольше они хранятся.
После того, как помидоры завялятся, их нужно поместить в банки.
Переложите томаты в простерилизованные банки, залейте оливковым маслом и закройте простерилизованными крышками.
Приготовленные таким способом томаты можно есть через 2-3 дня. Их можно использовать в качестве закуски, а также добавлять в разные блюда, например, в салаты или в пасту. Помидоры стоит хранить в холодильнике.

Вяленые помидоры в духовке быстро, рецепт

Ингредиенты:
Помидор сливка - немного недозревшие;
Сушеный чеснок;
Розмарин;
Итальянские травы;
Тимьян;
Соль;
Чеснок;
Оливковое масло;
Растительное масло.

Как сделать вяленые помидоры в духовке, рецепт пошаговый

Разрежьте томаты пополам и плотно уложите на противень. Если на срезе помидор остался цельным, ложкой с двух сторон подденьте мякоть овоща, чтобы он быстрее вялился.
Посолите томаты, посыпьте розмарином, итальянскими травами, сушеным чесноком, положите сверху веточки тимьяна и поставьте овощи в духовку. Помидоры готовятся при температуре 100 градусов на протяжении 2 часов. Потом нужно уменьшить температуру до 80 градусов и оставить томаты вялиться еще на протяжении около 4 часов.
Помидоры должны остаться пластичными. Вяленые помидоры в духовке, в которых остался сок, нужно отправить в духовку доготавливаться. Плотно уложите помидоры в простерилизованную банку, положите несколько зубчиков чеснока, можно добавить тимьян и розмарин.
Влейте немного оливкового масла, потом почти полностью залейте томаты растительным маслом, а после этого почти до верха залейте их оливковым.
Помидоры можно полностью залить оливковым маслом. Закройте банку простерилизованной крышкой и поставьте в холодильник. Если помидоры вберут много масла - его нужно долить.

Помидоры вяленые итальянские в электрической духовке

Ингредиенты:
1 кг помидоров сливка;
0,2 л оливкового масла;
3-4 зубчика чеснока;
По 1 чайной ложке сушеного розмарина, кинзы, базилика;
Соль, перец красный острый - по вкусу.

Вяленые помидоры, итальянский рецепт пошаговый

Разрежьте помидоры на четыре части, вырежьте плодоножку и удалите ложкой семена и мякоть. Покройте решетку пергаментом, положите ее на противень и уложите сверху томаты. Посолите помидоры. Включите духовку на 100 градусов, включите полную конвекцию, верхний и нижний гриль, и поставьте томаты на 1 час.
Оставьте духовку немного приоткрытой. Через час нужно проверить помидоры, и, по необходимости, уменьшите температуру или отключите гриль. Всего помидоры вяленые на зиму готовятся более 4 часов.
Разогрейте оливковое масло на сковороде. Очищенный чеснок придавите и порубите. Выложите на дно простерилизованной банки немного чеснока, и половину необходимого количества розмарина, базилика, кинзы, влейте три столовых ложки разогретого оливкового масла и уложите помидоры.
Заполните банку наполовину, всыпьте еще немного чеснока, добавьте жгучий перец и уложите оставшуюся часть помидоров.
Сверху положите оставшуюся часть чеснока и всыпьте оставшееся количество розмарина, базилика, кинзы, залейте помидоры оливковым маслом и закройте простерилизованной крышкой. Когда масло остынет - отправьте томаты в холодильник.
Вяленые помидоры на солнце
Ингредиенты:
Помидоры сливка;
Оливковое масло;
Чеснок;
Травы.

Вяленые помидоры, рецепт пошаговый

Нарежьте помидоры не очень тонкими слайсами, положите на черный противень и поставьте на самое солнечное место. Томаты нужно периодически переворачивать, они завялятся на протяжении дня.
Вяленые помидоры на солнце положите в простерилизованную банку, добавьте нашинкованный чеснок, травы, все залейте разогретым оливковым маслом и закройте простерилизованной крышкой.

Вяленые помидоры в микроволновке на зиму

Ингредиенты:
Помидоры сливка;
Оливковое масло;
Травы - орегано, базилик;
Соль.

Помидоры вяленые на зиму, рецепт пошаговый

Разрежьте помидоры пополам, посолите, посыпьте травами и полейте овощи оливковым маслом. Отправьте помидоры в микроволновку на 5 минут. После этого не открывайте микроволновку, а оставьте ее закрытой на 10 минут. Потом достаньте помидоры и слейте лишнюю жидкость в тарелку.
Вяленые помидоры в микроволновке отправьте доготавливаться на 5 минут. Если вы хотите, чтобы помидоры сильнее завялились - отправьте их в микроволновку еще на несколько минут.
Добавьте в слитую жидкость соль и все перемешайте. Переложите томаты в простерилизованную банку, залейте разогретым оливковым маслом и закройте простерилизованной крышкой. Когда помидоры остынут - отправьте банку в холодильник.



Теги: Донбасс, солнце, рецепт, приготовление, помидор, микроволновка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх