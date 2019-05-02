Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать

02.05.2019 18:38

Вашему организму такое угощение точно не понравится.



Алкоголь негативно влияет на наше здоровье, а употребление спиртного вместе с неправильной пищей лишь усиливает это влияние, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.юа.



Цитрусовые



Многие люди выбирают эти фрукты, как закуску к алкогольным напиткам. Однако с цитрусовыми нужно быть очень осторожными, поскольку в них содержится много кислоты, которая совместно с алкоголем крайне негативно влияет на пищеварение. Наибольшую опасность такое сочетание представляет для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.



Кофе



Некоторые люди предпочитают завершать застолье чашкой крепкого кофе. Врачи советуют избавиться от такой привычки. Дело в том, что алкоголь притупляет роботу нервной системы. Кофе, в свою очередь, наоборот, стимулирует. В результате человек ощущает прилив сил и бодрости, что может спровоцировать его на продолжение застолья. Как результат, это может обернуться отравлением.



Острый соус



Алкоголь в сочетании с острыми соусами может вызвать серьезное раздражение слизистой и даже привести к ожогу. Также есть риск развития изжоги, язвы и других неприятных заболеваний.



Соленая пища



Довольно частой закуской для спиртных напитков является соленая пища. Но такое сочетание обезвоживает организм. А это в свою очередь выводит из равновесия работу любого органа.



Даже если вы не употребляете алкоголь, лучше всего сократить потребление соли. Важно понимать, что чрезмерное потребление соли негативно влияет на организм в целом.



Помидоры



Кто берет с собой на пикник свежие овощи, среди которых излюбленными являются помидоры. Однако употреблять этот продукт с алкоголем диетологи очень не рекомендуют. Все потому, что в алкоголе содержатся органические кислоты, которые вступают в реакцию с алкоголем и вызывают нарушение роботишлунково-кишечного тракта.



Если же вы не можете обійтисябез томатов, здесь лучше подойдут консервированные помидоры.



Десерты с алкоголем



Заедать спиртные напитки алкогольными десертами может быть опасно. Все потому, что никто не знает, какого именно качества алкоголь был использован при производстве десертов. В результате, вы рискуете причинить здоровью двойного удара.



К тому же многие десерты изготовлены из натуральных продуктов, что может вызывать некоторые химические реакции внутри организма.



Если вы все же выбираете сладости к алкоголю, приготовьте сами и лучше всего, если это будут молочные десерты.



Дыни и арбузы



Летний пикник часто сопровождается наличием арбузов и дынь. Но эти фрукты также не подходят в качестве закуски. Все потому, что в них содержится довольно много сахара, в сочетании с алкоголем который замедляется в пищеварении. В результате У человека появляется тяжесть в желудке. Через некоторое время в желудке начнутся процессы брожения, что может негативно сказаться на здоровье.



Маринованные огурцы



Маринованные огурцы - это классическая закуска под рюмку водки. Впрочем, по словам врачей, лучше нарушить эту традицию.



Дело в том, что большинство людей готовят такие огурцы с использованием столового уксуса, который ступает в реакцию с алкоголем и этим самым наносит вред организму.