Диетологи объяснили, какие углеводы не помешают похудеть

05.05.2019 20:00

Какие углеводы нужны желающим похудеть



Если вы с большим трудом теряете лишний вес, нужно более осторожно выбирать продукты. И особенно это касается выбора углеводов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.



Ячмень. Этот продукт позволяет более медленно увеличивать уровень сахара в крови, по сравнению с другими, содержащими сахар. Прекрасное средство против голода. Чем менее редкими бывают скачки сахара, тем меньше и риск переедания.



Зелёный горох. Горох содержит углеводы, которые известны своей способностью повышать уровень гормона насыщения лептина, активирующего мозг в тот момент, когда у нас в организме присутствует достаточное количество еды. Именно таким образом мы контролируем аппетит и теряем лишний вес.



Цельнозерновой хлеб. Согласно исследованию, употребление цельнозернового хлеба и других низкокалорийных продуктов из цельных злаков позволяет людям худеть более успешно, по сравнению с теми, кто питается традиционными блюдами из переработанных злаков.

Бобы. Ещё одно исследование, опубликованное журналом American College of Nutrition, показало, что употребление бобов снижает риск увеличения размера талии на 23%. Бобы также сокращают опасность ожирения на 22%.

