Ученые рассказали о новым методе лечения атеросклероза

05.05.2019 10:40

Исследователи разработали новый подход к терапии атеросклероза.



Специалисты из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана провели исследования, которые позволили разработать новый подход к лечению атеросклероза. Его суть заключается во влиянии активного компонента на затвердевание артерий.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.



По словам ученых, при каждом воспалении есть сопутствующий ущерб, так как клетки иммунной защиты также повреждают ткани.



Они использовали технику молекулярного моделирования и создали пептид, который связывается с гистоном и принимает токсическую функцию.

Эксперты отметили, что механизм действия данного подхода может быть перенесен на другие воспалительные заболевания, такие как артрит и хронические воспаления кишечника, сообщается в журнале Nature.