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Архив - Будь здоров!

Медики назвали грибок, который может стать причиной масштабной эпидемии

06.05.2019 20:01
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Медики назвали грибок, который может стать причиной масштабной эпидемии

О грибке Candida auris известно уже 10 лет. Его обнаружили у пациента в Японии, с тех пор о случаях заболевания сообщали по всему миру. С 2009 года ученые пытаются найти метод лечения, но пока безуспешно.45% пациентов погибают через 90 дней после диагностики.

По данным медиков, вспышки заболевания происходили только в медицинских учреждениях. В зоне риска люди с слабым иммунитетом, которые лежат в больнице или тяжело больны.

В начале заражение грибком легко перепутать с другими заболеваниями. Люди чувствуют усталость, повышается температура тела, снижается давление. Но микроорганизмы могут поразить мозг, кровь или сердце и это, вероятнее всего, приведет к летальному исходу. Диагностировать заболевание можно только с помощью лабораторного теста.

Пока что в мире зафиксированы тысячи случаев, но к 2050 году число зараженных может достигнуть 10 миллионов.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, эпидемия, грибок
 
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