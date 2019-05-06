Назван продукт, спасающий от ожирения

06.05.2019 10:45

Проведенное исследование не установило причинно-следственной связи между потреблением риса на уровне страны и ожирением.



Японские ученые заметили связь между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pl.com.ua.



Исследователи из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото) проанализировали рацион питания и образ жизни жителей 136 стран. Там, где люди в среднем ели по 150 граммов риса в день, население оказалось более стройным. Десятикратное уменьшение потребления этого злака коррелировало с излишним весом.



Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.



Ученые предположили, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Также к достоинствам риса отнесли малое количество жира и незначительно повышение сахара в крови после употребления этого продукта. Тем не менее диетологи напомнили, что люди, употребляющие слишком много риса, подвержены риску развития метаболического синдрома и диабета.



В релизе ученых подчеркивается, что проведенное исследование не установило причинно-следственной связи между потреблением риса на уровне страны и ожирением, вопрос требует дополнительного изучения.