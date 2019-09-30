Врачи назвали главного «борца» с вирусами

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Конечно, в холода пить хочется куда меньше, чем в жару, но это вовсе не значит, что можно полностью отказаться от воды, она должна стать основой питьевого рациона, а дополнять его лучше травяными чаями.
Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Самая обычная, чистая вода без газа необходима организму для нормального течения всех обменных процессов. В сезон простуд важно и то, что благодаря воде сохраняется нормальная секреция слизистой оболочки дыхательных путей, а если она нарушена – простуда или грипп это лишь вопрос времени.
«У воды есть еще одно уникальное свойство – она выводит из организма токсины, тем самым очищая и оздоравливая наше тело. Кофе, соки, морсы воду не заменят, потому важно ежедневно пить чистую минеральную, желательно негазированную, воду. Хотя бы пару-тройку стаканов ежедневно. Остальной объем необходимой жидкости можно заменить витаминными травяными чаями.
Прекрасно укрепляют иммунитет горячие напитки, приготовленные по народным рецептам — с калиной, малиной, смородиной. Не менее полезен зеленый чай с лимоном и медом. Поддержит иммунитет также имбирный чай, который обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами», — отметила врач.
Теги: Донбасс, здоровье, вирус, вода
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