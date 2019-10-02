- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Названы лучшие домашние средства от простуды22:35
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
Медики рассказали, чем вреден горячий кофе
В жизни обычного человека кофе является незаменимым элементом здорового рациона.
О благотворном влиянии кофе на организм рассказала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Этот напиток хорошо влияет на такие процессы в нашем организме:
- На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С
- Уменьшает проявления панкреатита
- У некоторых людей кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона
- У людей, которые быстро перерабатывают кофеин, кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней
- Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение
Как может кофе навредить организму?
• Медленное обезвреживание кофеина
Как рассказала Супрун, кофеин, как и лекарства, и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени. Владельцы «медленных» цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он может вызвать тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушение сна.
• Зависимость от кофе.
Мы пьем много кофе, который в конечном итоге перестает действовать. В этой ситуации вреден не сам кофе, а хронический недостаток сна.
Как возникает зависимость?
Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс гормонов, которые дают ощущение удовольствия, бодрости или радости. Кофе может вызвать условный рефлекс одним только ароматом или контекстом потребления.
Что делать?
Смириться с тем, что хочется спать, и выспаться. Если вы чувствуете, что стали зависимы от кофе, то стоит не пить кофе несколько недель. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, вред, медики
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Новый Майдан разгорается в Киеве, под окна Зеленского пришли с шинами21:49
- Меркель объяснила, где состоится нормандская встреча21:30
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Украинцев опять урезали в правах: Рада приняла новый закон20:16
- Стоять в очереди за биометрическим паспортом больше не понадобится20:00
- Между Пугачевой и Орбакайте новый "скандал": Примадонна перестала общаться с дочкой и внуками19:45
- Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса19:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер