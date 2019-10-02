Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке

02.10.2019 15:41

Эксперты по питанию объяснили, какие продукты сочетать все же не стоит.

Специалисты отмечают, что совместное их употребление может вызвать весьма негативные последствия. В один из таких тандемов вошли мясо и картофель. Сочетание для россиян весьма привычное, но не удачное. Данный дуэт угнетающе действует на метаболизм. В результате у человека возникает тяжесть в желудке и метеоризм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Не стоит совмещать картофель и с томатами — получите усталость и тяжесть, отмечают эксперты.

Не рекомендуют специалисты и совместное употребление йогурта и фруктов. Все дело в том, что фруктоза может вступить в реакцию с бактериями, содержащимися в йогурте. Как итог, может возникнуть аллергическая реакция.

Ну и последнее опасное сочетание — молоко и злаки. Данные продукты содержат быстрые углеводы, а вот их тандем способен спровоцировать скачок сахара в крови.