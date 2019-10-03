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Как употреблять алкоголь и избежать похмелья
Как избежать неприятного состояния.
Похмелье – очень неприятное состояние, которое выбивает из колеи. Случается оно из-за отравления веществами, которые возникают в результате расщепления алкоголя. Поэтому лучший способ избежать похмелья – не пить, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Сергей Акентьев, нарколог Олега Страшок и психолог Виктория Скуратова в эксклюзивном комментарии рассказали, как правильно употреблять алкоголь, чтобы не было неприятных последствий.
Когда вы употребляете алкоголь, то стоит помнить о критической дозе возникновения похмелья и индивидуальной мере, которую желательно разделить на вечеринке.
Похмелье – симптомы
• Нестерпимая головная боль пульсирующего характера;
• Сухость во рту, изжога, жажда;
• Сердцебиение, нарушение ритма сердца;
• Усиленное выделение мочи, нарушение стула;
• Резкое психическое восприятие окружающей среды, тремор конечностей и всего тела, раздражительность;
• Покраснение глаз, чувствительность к свету и шуму, потеря аппетита;
• Депрессия. Может охватить так называемая «адреналиновая тоска» – чувство вины, ощущение, что накануне сделал что-то неподобающее и неправильное.
Доцент Сергей Акентьев считает, что трапезничать и пить алкоголь – это не способ отравить себя, а способ культурно провести время в коллективе. Он советует съесть одну чайную ложку сливочного масла с одним яйцом, что может защитить от быстрого опьянения.
Сергей Акентьев советует придерживаться следующих правил:
Поужинайте
То, что в пиве есть калории, не означает, что эти напитки заменят ужин. Когда мы пьем натощак, алкоголь всасывается в кровь быстрее. Главное, не ешьте все подряд, лучшее решение — плотный поздний ужин без майонезных салатов, но с блюдами из мяса или птицы и сложными углеводами.
Определитесь с напитками
Есть утверждение, что нельзя смешивать разные виды алкоголя — это усиливает похмелье. На самом деле это сомнительный факт. Зато точно известно, что темные напитки вроде рома или красного вина содержат больше конгенеров — веществ, возникающих в результате ферментации (ацетон, ацетальдегид, сивушные масла, танины). Конгенеры делают похмелье тяжелее, поэтому лучше вместо виски ограничиться порцией водки, джина или белого вина.
Выбирайте качество, а не количество
Нечего «дегустировать» новое бренди неизвестного производителя, акционное вино или анисовую водку, привезенную знакомыми из отпуска. Выбирайте качественный проверенный алкоголь: так вы, скорее всего, не потеряете связь между количеством выпитого и вашим состоянием. Плюс дорогого спиртного еще и в том, что оно, как правило, проходит больше этапов дистилляции, поэтому содержит меньше коварных конгенеров, из-за которых нам потом так плохо.
Пейте воду
До, во время и после — вода гарантированно облегчит головную боль на утро. Ткани, окружающие мозг, состоят преимущественно из воды, и считается, что при обезвоживании, которое вызывает алкоголь, эти ткани «сжимаются» и вызывают то самое чувство давления в голове. После каждого напитка выпивайте стакан чистой воды: это поможет избежать боли в голове и во всем теле.
Не курите
В рамках исследования в течение восьми недель 113 студентов ежедневно отмечали количество употребляемого алкоголя и сигарет, а также свои симптомы похмелья. В результате оказалось, что на фоне выпивки у немалых количествах курение серьезно затрудняло риск и тяжесть похмелья.
Психолог Виктория Скуратова добавила: “Крепкий алкоголь реже вызывает похмелье. Чаще его вызывают сладкие напитки, коктейли и другой алкоголь. Сивушные масла, содержащиеся в самогоне, темном пиве, текиле, виски также усиливают похмелье. Никогда не стоит смешивать разные напитки, не стоит запивать алкоголь газированными напитками”.
Нарколог Олег Страшок подчеркнул, отмечает, что человеку важно выспаться, чтобы лучше себя чувствовать. При отсутствии такой возможности эксперт не советует пить алкоголь. Не стоит пить спиртные напитки, если вы плохо себя чувствуете, находитесь в банях и саунах.
Теги: Донбасс, здоровье, алкоголь, похмелье
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