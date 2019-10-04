Продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами

04.10.2019 11:49

Есть продукты, которые могут повышать или снижать эффективность лекарств. Следует не употреблять с лекарствами:

• Грейпфрут

В составе грейпфрута присутствуют вещества, взаимодействующие с ферментами печени и кишечника, что мешает всасыванию препарата.

• Капуста

Наличие в ней витамина К делает капусту несовместимой с антикоагулянтами. То же самое с брокколи, шпинатом и петрушкой.

• Клюквенный сок

Клюква замедляет всасывание антикоагулянтов.

• Молоко

Ионы кальция и магния, содержащиеся в молоке, мешают всасыванию антибиотиков в кишечник.

• Алкоголь

Применение нестероидных противовоспалительных средств с алкоголем может усилить раздражение желудка. Многие антибиотики также требуют трезвости.

Источник: http://kr24.com.ua