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Стало известно, какими недугами реже болеют оптимисты
Кто больше защищен от болезней сердца.
Мета-анализ существующих исследований привел ученых из США к простому выводу — люди, которые смотрят на жизнь с оптимизмом, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Пессимисты, соответственно, становятся жертвами проблем с сердцем и сосудами чаще, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Коллектив ученых под руководством Алана Розански подверг мета-анализу полтора десятка научных работ, в которых в свое время поучаствовали двести тридцать тысяч человек. Речь идет об исследованиях с разной продолжительностью — некоторые из них занимали всего два года, а некоторые тянулись в течение четырех десятков лет.
Склонность участников исследований к пессимизму или оптимизму определялась при помощи специальных опросников. Сопоставив данные опросов с результатами исследований, ученые обнаружили четкую корреляцию. Оптимисты становятся жертвами сердечно-сосудистых болезней на 35% реже, плюс, у них на 14% менее выраженный риск ранней смерти.
«Мы пока что не знаем, какие конкретно биологические механизмы объясняют меньшую подверженность оптимистов сердечно-сосудистым заболеваниям, но грядущие исследования, как мы полагаем, позволят разобраться в причинах этой связи более детально. Однако уже и сейчас ясно, что оптимизм заставляет людей жить дольше, а также защищает их от некоторых болезней», — рассказывают авторы исследования.
Теги: Донбасс, болезнь, оптимизм
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