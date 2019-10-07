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Назван самый вредный вид хлеба

07.10.2019 20:40
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Назван самый вредный вид хлеба

Самым вредным хлебом является тот, состав которого занимает несколько строчек.

По ее словам, чем проще состав хлеба, тем лучше. В идеале список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Однако большинство производителей этим не ограничиваются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Также Соломатина отметила особую пользу ржаного хлеба. Буханка черного превосходит по содержанию витаминов и аминокислот пшеничный хлеб, к тому же черный — менее калорийный.

Тем не менее, встретить на прилавках настоящий ржаной хлеб — большая проблема. Как правило, в магазинах продают продукт, где ржаной муки предельно мало.

Производители используют пшеничную муку и краситель, — отметила Соломатина.

Эксперт посоветовала внимательно изучать состав продукта перед покупкой и уделять особое внимание ингредиентам, которые находятся в начале списка — из них и приготовлен хлеб. Последними указаны незначительные по количеству добавки.



Теги: Донбасс, здоровье, вред, хлеб
 
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