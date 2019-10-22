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Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа
Чай с малиновым вареньем, закаливание, различные мази, а также марлевая повязка и чеснок — список подобных рекомендаций для профилактики гриппа и простуды получал, наверное, каждый.
Однако ученые и медики обоснованно сомневаются в их эффективности, причем некоторые из подобных советов и вовсе опасны для здоровья, пишет ПМ, передает from-ua.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал агентству ТАСС имеет ли смысл рассматривать «бабушкины» методы профилактики всерьез. По его словам горячее питье с малиной вообще бесполезно, так как витамин C, содержащийся в этой ягоде, разлагается при высокой температуре. Это справедливо и для других полезных веществ, которые организм человека может из нее усвоить. Так что малину лучше употреблять только в свежем или сушеном виде. Более того, как показывают современные исследования, витамин C нисколько не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ.
Ношение марлевой повязки или медицинской маски малоэффективно, так как они очень быстро приходят в негодность и сами становятся источником инфекций. Надевать их имеет смысл только непосредственно перед посещением опасных мест с потенциально высокой вероятностью заражения. И менять как можно чаще. А вот такие советы, как закапывание носа чесноком, смазывание ноздрей оксолиновой мазью или жирным кремом — опасны для здоровья. Кремы и мази склеивают ворсинки, в норме препятствующие проникновению в дыхательные пути пыли и микрокапель, с которыми возбудители и попадают в организм. Чесночный сок, в свою очередь, может попросту обжечь слизистую носа.
Закаливание в осенне-зимний период необходимо делать только очень осторожно и под наблюдением врача. Большинство людей в это время года имеют ослабленный иммунитет и резкое переохлаждение может привести не только к заболеванию респираторными инфекциями, но и повреждениям сердечно-сосудистой системы. Действительно работающими способами максимально снизить шансы переболеть гриппом и простудой являются ведение здорового образа жизни, регулярная диспансеризация и ежегодная вакцинация.
Теги: Донбасс, простуда, грипп, ОРЗ, профилактика, вакцинация, закаливание
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