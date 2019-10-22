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Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях
Сахарный диабет является настоящим бичом современного времени. Так, медики отмечают, что ежегодно в мире количество пациентов с этим диагнозом увеличивается на 5-7%, пишет Обозреватель.
"Дать толчок развитию заболевания могут нехватка физических нагрузок, сбои в работе ЖКТ и грубые нарушения питания, стрессы, а также перенесенные заболевания, в частности, вирусные, - говорит врач Виктор Литвиненко. - При этом симптомы диабета в начале его течения неприметны на первый взгляд и без специальной проверки ни за что не позволят догадаться, что конкретно их спровоцировало.
"МедОбоз" составил список самых распространенных ранних признаков диабета, которые должны стать поводом для внеплановой сдачи анализа крови и посещения врача.
Замедляется заживление ранок
При нормальном состоянии организма мелкие незараженные ранки обычно затягиваются за пару дней, а вот при сбоях, сопровождающих сахарный диабет, процессы заживления могут растягиваться на несколько недель.
Так происходит из-за нарушений кровообращения, сопровождающих заболевание. При них клетки крови не получают должного питания, от чего нарушаются процессы регенерации.
Беспокоят периодические судороги
В процессе развития диабета в организме происходят колоссальные метаболические сбои и нарушается углеводный обмен. Все это становится причиной ухудшения кровообращения и приводит к поражению сосудов. В результате на начальных стадиях из-за нехватки питания тканей пациента могут беспокоить судороги конечностей и периодические боли. Чаще всего неприятные ощущения возникают вечером, когда организм готовится ко сну и замедляет обменные процессы.
Постоянно холодные руки и ноги
Диабет всегда сопровождает повышенный уровень глюкозы в крови. Это становится причиной изменений густоты крови и замедления ее циркуляции, особенно в конечностях. Это и становится причиной понижения постоянной температуры рук и ног (они всегда холодные и могут выглядеть более бледными), а также усиления их чувствительности к холоду.
Неутолимая жажда
Как уже говорилось, при диабете в крови повышается уровень глюкозы. При этом организм непрерывно пытается вернуть ее в норму, расходуя при этом много жидкости.
Такие интенсивные процессы приводят к обезвоживанию организма, что проявляется постоянным чувством неутолимой жажды (вроде только выпил воды, а потребность в жидкости возникает снова и снова).
Необъяснимый голод
Если без особых причин (увеличения физических или эмоциональных нагрузок, например) начинают беспокоить необъяснимые приступы голода, также есть повод для обращения к врачу. Это может свидетельствовать о нехватке в организме инсулина, отвечающего за поставки глюкозы в клетки. Так, они недополучают питания, о чем посылают сигналы в мозг, и из-за этого "включается" чувство голода.
Падает качество зрения
При повышенном уровне глюкозы и последующей глюкозотоксичности при развивающемся диабете страдают глазные нервы. Это становится причиной нарушения качества зрения, в частности, могут беспокоить туман в глазах, расплывчатость зрения, двоение в глазах и также развивается дальнозоркость. Часто такие явления списываются на переутомление, стрессы или нехватку сна, что не дает повода задуматься о начале развития серьезной болезни.
Теги: Донбасс, диабет, врачи, ЖКТ, пациент, проверка, диагностика, медики
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