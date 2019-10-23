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Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни
Советы стоматолога.
Неправильная чистка зубов может снижать эффективность этой важной гигиенической процедуры, а также провоцировать некоторые опасные заболевания. О том, как чистить зубы правильно и избежать самых распространенных ошибок рассказали стоматологи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Существуют люди, которые считают, что не следует смывать зубную пасту после чистки зубов. Стоматолог Дмитрий Шумаков говорит, что это примерно то же самое, как не смывать шампунь после намыливания волос на голове. «Полезные вещества, которые содержатся в составе зубной пасты, отлично накапливаются на поверхности зубной эмали при правильной ежедневной чистке зубов, поэтому пасту, конечно же, нужно смывать», — отмечает специалист.
Нина Янькина, стоматолог, добавляет, что самая главная ошибка — это недостаточная по времени чистка. Врач советует вооружиться секундомером и отмерять две или три минуты, чтобы не завершать процедуру раньше времени.
«Но это не единственная ошибка. Многие люди не следят за образованием зубного налета. То есть, они могут чистить зубы долго, но недостаточно качественно. Следует проверять эффект от чистки перед зеркалом. Еще одна ошибка — многие очень сильно давят на щетку и тем самым стирают зубную эмаль. Другая крайность — слабый нажим. Так вы вряд ли удалите налет», — рассказывает врач.
Источник: https://hronika.info
Теги: Донбасс, болезни, зубы, стоматолог
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