- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего08:31
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем
Неожиданные результаты исследования.
Согласно результатам исследования, употребление кофеина не повышает риска развития аритмии у пациентов с сердечной недостаточностью. Таким образом, данное исследование оспаривает тезис, что пациентам с заболеваниями сердца и риском развития аритмии следует ограничить употребление кофе, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua
Есть два основных вида аритмий: тахикардия (учащенное сердцебиение) и брадикардия (замедленное сердцебиение). В некоторых случаях аритмия может быть даже угрожающей жизни патологией. Так, например, отсутствие достаточного притока крови может повредить жизненно важные органы, в том числе мозг или само сердце.
В предыдущем исследовании ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California-San Francisco), США, установили, что регулярное употребление кофеина не связано с экстрасистолией. Однако вопрос о том, является ли употребление кофеина триггером аритмии, остается нерешенным и окружен спорами. Клиницисты и специалисты в области здравоохранения часто советуют пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями с повышенным риском развития аритмии ограничить употребление кофеина, несмотря на отсутствие научных доказательств в поддержку этой рекомендации.
В новом же исследовании ученые проанализировали связь между аритмией и употреблением кофеина при наличии проблем с сердцем. В данном исследовании приняли участие 51 пациент с сердечной недостаточностью. Участников исследования рандомизировали на 2 группы: 25 лиц — употребляли кофеин в форме порошка, растворенного в кофе без кофеина, 26 — употребляли порошок лактозы, растворенный в кофе без кофеина (контрольная группа). Участники обеих групп употребляли свои напитки с интервалом в 1 ч в течение 5 ч, употребив в общей сложности до 500 мг кофеина или плацебо, что эквивалентно около 150 мл кофе.
Результаты исследования не выявили взаимосвязи между употреблением кофеина и эпизодами аритмии, даже во время тредмил-теста, который участники проходили спустя 1 ч после употребления последнего напитка кофеина или плацебо.
Ученые признают, что на полученные результаты, возможно, мог повлиять тот факт, что около половины пациентов пили кофе регулярно в течение жизни, хотя такое влияние и маловероятно. Вместе с тем исследователи не могут гарантировать, что употребление высоких доз кофеина на протяжении длительного периода не будет способствовать развитию аритмии у пациентов с сердечной недостаточностью, поэтому необходимы дополнительные исследования в этой области.
Теги: Донбасс, здоровье, сердце, кофе
- Метаболический синдром - не шуточки
- Запах человека может указывать на больное сердце
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Водка-селедка… Ой, что-то сердце!
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Украина переходит на единый экстренный номер: как будем вызывать полицию, пожарных и скорую12:13
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- До +21: синоптики дали прогноз на начало недели11:49
- Скандальную MARUV признали лучшей российской певицей11:35
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- 5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году11:04
- Путин решился на историческую встречу с Зеленским: важные детали10:41
- Xiaomi разработала «умную» подушку10:30
- Если Зеленский не исправит свою ошибку, Путин достигнет своей цели, – Бессмертный10:20
- Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA10:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям