- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего08:31
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
Эти овощи помогут снизить давление без лекарств
Что нужно есть при гипертонии.
Повышенное артериальное давление прочно связано с нездоровым образом жизни. Экспертам известно, что некоторые овощи в числе своих ценнейших свойств для здоровья снижают и показатели давления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Большинство из жертв гипертонии даже не знают о наличии гипертонии, поскольку расстройство развивается без всяких симптомов. И если не пользоваться тонометром, то через годы можно столкнуться с такими смертельно опасными осложнениями, как инсульты и инфаркты. К счастью, сбалансированная диета обеспечивает мощную защиту от скачков давления.
Давно установлено, что овощи являются важнейшим компонентом той самой сбалансированной диеты. Существуют определенные их разновидности, способность которых снижать артериальное давление доказана в ходе клинических исследований. В первую пятерку подобных овощей входят картофель, батат, спаржа, шпинат, а также капуста. Все эти овощи очень богаты калием, а он уменьшает артериальное давление за счёт противодействия негативному воздействию соли.
Технически наши почки могут контролировать артериальное давление за счет уменьшения количества жидкости, скапливающейся в организме. Известно, что чем больше этой жидкости, тем выше давление. Почки сражаются с этим фильтруя кровь и забирая избыточную жидкость, которая затем в виде мочи поступает в мочевой пузырь. Данный процесс представляет собой влияние баланса натрия и калия, с помощью которого вода проходит через стенки клеток из кровотока в специальный сборный канал, который и ведёт в мочевой пузырь. Соль повышает количество натрия в кровотоке, что разрушает этот баланс. А овощи не только его восстанавливают, но и делают более полезным для здоровья за счет калия.
Теги: Донбасс, гипертония, овощи, лекарства
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Украина переходит на единый экстренный номер: как будем вызывать полицию, пожарных и скорую12:13
- В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском12:00
- До +21: синоптики дали прогноз на начало недели11:49
- Скандальную MARUV признали лучшей российской певицей11:35
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- 5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году11:04
- Путин решился на историческую встречу с Зеленским: важные детали10:41
- Xiaomi разработала «умную» подушку10:30
- Если Зеленский не исправит свою ошибку, Путин достигнет своей цели, – Бессмертный10:20
- Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA10:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям