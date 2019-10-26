Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»

Доктор Евгений Комаровский развеял миф родителей о самых распространенных аллергенах

По словам Комаровского, аллергические проявления вызывает не шоколад, клубника, мед, а также все красное. Именно такой список продуктов обычно становится табу для кормящих мам.

При этом доктор Комаровский назвал самые распространенные аллергены, которые могут вызвать негативную реакцию в организме у ребенка. Среди них педиатр выделил: белок коровьего молока, соя, пшеница, орехи, арахис, куриные яйца, рыба, морепродукты и ракообразные.

«И если у ребенка появятся признаки пищевой аллергии или непереносимости каких-либо продуктов, которые вы едите, первое, на что нужно думать: на какой-то продукт из этого списка», — пишет педиатр.

При этом доктор советует исключить тот продукт из рациона ребенка, которые дает острую хроническую реакцию. Это нужно только на определенное время, так как аллергия — это временное явление. В редких случаях непереносимость может быть постоянной.

А профилактически, на всякий случай, эти продукты исключать не стоит. Так как дети именно тех мам, которые морили себя изнурительными диетами, в будущем чаще всего страдают от пищевой аллергии.