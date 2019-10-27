Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь

27.10.2019 17:52

Согласитесь, во время застолий сложно обойтись без употребления спиртных напитков. Причинами быстрого опьянения и тяжелого похмельного синдрома может быть не только количество и качество выпитого алкоголя, но и то с какими продуктами сочетался алкоголь, говорят диетологи и советуют, как правильно поступить.

Известный российский специалист в области питания и сброса веса врач-эндокринолог Наталья Фадеева рассказала, что алкоголь нельзя сочетать с жирными блюдами, сообщает портал Сенсационные Новости. По словам диетолога, жирное мясо, жареные блюда и майонезные салаты действительно способны замедлить действие алкоголя на организм, - но при этом возникает слишком высокий риск навредить здоровью.

"Сочетание жирных продуктов со спиртными напитками может стать огромной нагрузкой на организм и поставить под удар поджелудочную железу и желчный пузырь", — предупредила врач.

Диетолог считает, что перед приемом алкоголя лучше всего съесть нежирное белковое блюдо, например рыбу или птицу с углеводным гарниром — картофелем, рисом, тушеными овощами. Фадеева констатировала, что рис и отварной картофель замедляют всасывание алкоголя, а также действуют как адсорбенты, частично выводя алкоголь.

Кроме того, к запрещенним продуктам относятся:

Энергетические напитки,так как они содержат вещества, которые повышают артериальное давление, а также вызывают спазмы сосудов головного мозга. Если эти напитки смешать с алкоголем, то такая смесь может нарушить работу почек, а также вызвать судороги и развитие сердечной аритмии;

Помидоры. Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением;

Фрукты, из-за большогосодержания сахара. Они только усиливают процесс брожения алкоголя;

Маринады. Комбинация маринованных овощей и алкоголя может негативно отразиться на печени и почках, ведь для их приготовления используют уксус.