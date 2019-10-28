Заболевания, симптомом которых является частая зевота

28.10.2019 22:28

Это частый симптом.

Зевота — непроизвольный рефлекс, во время которого широко раскрывается рот и происходит глубокий вдох. Это самое обычное физиологическое явление позволяет охладить мозг, помогает сконцентрироваться и сигнализирует о необходимости отдыха. Нередко рефлекс возникает и вследствие эмпатии или так называемой «цепной реакции»: при виде зевающего или чтении текста об этом явлении нам самим непременно хочется зевнуть, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua

А вот недостаток кислорода, вопреки стереотипам, зевоту не вызывает. Это опытным путём доказали учёные из Университета Мэриленда. Они просили экспериментальную группу некоторое время дышать воздухом с повышенным содержанием углекислого газа и воздухом, обогащённым кислородом. Значительного эффекта на появление зевоты ни первый, ни второй не имели.

В среднем ежедневно человек совершает от 7 до 23 зевков. Однако если это число увеличивается в несколько раз, стоит задуматься: возможно, организм пытается сообщить вам о проблемах со здоровьем. Лайфхакер разобрался, симптомом каких болезней может быть зевота.

1. Синдром хронической усталости

Наиболее распространённая причина частой зевоты — синдром хронической усталости. Заработать его не сложно, особенно если трудиться сверхурочно, мало спать, питаться нездоровой пищей и не заниматься спортом.

Хроническую усталость от обычной отличает постоянный характер: избавиться от неё при помощи восьмичасового сна или долгого отдыха не получится. Она может преследовать человека в течение нескольких месяцев или даже лет.

Хроническая усталость влияет не только на работоспособность, но и на психологическое и эмоциональное состояние. Человек находится в постоянном стрессе. Здесь-то и кроется причина возникновения зевоты. Согласно гипотезе доктора Симона Томпсона, её вызывает повышение в крови уровня гормона кортизола, он же «гормон стресса».

Другие симптомы, которые могут сигнализировать о хронической усталости:

боль в груди;

учащение дыхания;

нерегулярное и быстрое сердцебиение;

предобморочное состояние;

головная боль.

2. Синдром обструктивного апноэ

Недостаток сна или его отсутствие выматывают организм, а усталость, в свою очередь, вызывает зевоту. Однако иногда понять, что с качеством отдыха есть проблемы, бывает непросто. Например, при синдроме обструктивного апноэ. Люди, страдающие этим заболеванием, могут ложиться вовремя, спать восемь часов и всё равно чувствовать усталость в течение дня.

Синдром обструктивного апноэ проявляетс как нежелательная кратковременная остановка дыхания во время сна. После восстановления потока воздуха спящий может проснуться с ощущением удушения или же просто произвести громкий храп, сделать глубокий вдох и вернутся к нормальному сну. О существовании проблемы такой человек может даже не подозревать. Хотя сама эта болезнь не редкость: каждый пятый взрослый имеет лёгкую степень апноэ.

Понять, что есть проблема со сном, можно по следующим симптомам:

нарушение концентрации;

сухость во рту после пробуждения;

замедление рефлексов и ответных реакций;

постоянная раздражительность;

слабость или боль в мышцах.

3. Ожирение

У людей с ожирением зевота может возникнуть вследствие двух причин:

Несбалансированная диета или нарушение работы щитовидной железы. Из-за них меняется гормональный фон, повышаются сонливость и утомляемость. Синдром гиповентиляции лёгких, то есть затруднение дыхания или невозможность сделать глубокий вдох. Причинами для его возникновения может быть замедление работы мозга или сдавливание грудной клетки под воздействием лишнего веса. Из-за синдрома гиповентиляции повышается количество углекислого газа и снижается объём кислорода. Зевота в таком случае помогает отрегулировать поток поступающего воздуха.

По информации клиники Mayo, понять, есть ли у вас ожирение, можно, рассчитав индекс массы тела. Для этого существует простая формула: вес (в килограммах) нужно разделить на рост (в метрах), возведённый в квадрат. Об ожирении свидетельствуют все значения выше 30.

4. Депрессия

Во время депрессии зевота может быть вызвана как повышением уровня кортизола в крови, так и употреблением лекарственных средств. Антидепрессанты, например циталопрам и флуоксетин, повышают количество гормона серотонина. Он, в свою очередь, приводит к усталости.

Диагностировать депрессию может только врач. Обратиться к нему следует, если вы продолжительное время наблюдаете у себя следующие симптомы):

чувство грусти, безнадёжности и пустоты;

потерю интереса к происходящему;

непроизвольное проявление агрессии;

боли в голове или спине;

мысли о смерти.

5. Тревожное расстройство

Тревожное расстройство также характеризуется стрессовыми состояниями и повышением уровня кортизола. Провоцировать зевоту в этом случае может снижение энергии и проблемы с работой сердца. Причём чем сильнее чувство тревоги, тем чаще появляется зевота.

Другие признаки тревожного расстройства:

потливость;

гипервентиляция;

учащение сердцебиения;

нарушения сна и питания.

Важно: симптомы тревожного расстройства не единичны и должны проявляться ежедневно или раз в несколько дней в течение как минимум полугода.

6. Заболевания сердца

В случаях нарушения работы сердца зевоту может вызывать стимуляция блуждающего нерва. Он соединяет головной мозг с сердцем и органами желудочно-кишечного тракта. Зевота в этом случае возникает из-за понижения кровяного давления и замедления сердечного ритма.

Другие симптомы нарушения работы сердца:

боль в груди:

неглубокое дыхание;

боль в верхней части тела;

нарушение походки;

тошнота;

головокружение.

7. Инсульт

Частая зевота — типичное поведение человека, только что пережившего инсульт. По мнению медиков, этот процесс помогает отрегулировать температуру тела и мозга, которые нагреваются во время приступа.

Зевота может усилиться и непосредственно перед инсультом, поэтому стоит обратить внимание на сопровождающие приступ симптомы:

осунувшееся лицо, улыбка одной стороной рта;

слабость и невозможность поднять руку;

невнятная речь.

Все эти признаки сигнализируют о необходимости срочно вызвать скорую помощь.

8. Рассеянный склероз

Зевание у пациентов с рассеянным склерозом обусловлено поражением ствола головного мозга. Этот отдел регулирует работу гортани, жевательных и мимических мышц. Изменение ствола головного мозга приводит к возникновению непроизвольных рефлексов, в частности зевания и жевания.Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее защитную оболочку нервных волокон. У людей с таким недугом нарушается связь между мозгом и остальным телом, вследствие чего возникают разнообразные неврологические симптомы, например нарушение мочеиспускания, повышение мышечного тонуса, головокружение. Потеря памяти при рассеянном склерозе встречается редко.

Рассеянный склероз также сопровождается следующими симптомами:

ухудшением качества зрения;

онемением или ощущением покалывания в теле, лице или конечностях;

головокружением;

проблемами с равновесием.

9. Опухоль головного мозга

Частое зевание является редким симптомом опухоли мозга. В этом случае рефлекс проявляется из-за сильной усталости и утомляемости.

Другие симптомы опухоли головного мозга:

головные боли;

изменения поведения, например агрессивность, апатия, тревожность;

частичная потеря памяти;

ухудшение зрения.

10. Нарушения работы печени

Гормональный дисбаланс и вызванная им сильная усталость нередко вызывают зевоту и у людей, страдающих болезнями печени.

Другие симптомы нарушений работы органа:

потеря аппетита;

тошнота;

потемнение мочи;

жёлтый цвет глаз и кожи;

путаное сознание;

отёк рук или ног.

11. Эпилепсия

Реже всего зевота проявляется как симптом эпилепсии. В данном случае это реакция организма на напряжение височных долей головного мозга. Спазм в них происходит во время или после судорог.

Другие симптомы эпилепсии:

чувство страха и беспокойства;

временное замешательство;

неконтролируемое подергивание рук и ног;

потеря осознанности.

Иногда зевота возникает в качестве побочки от употребления некоторых лекарственных препаратов. Её могут вызывать:

Антигистаминные средства: они подавляют нервную систему, тем самым вызывая сонливость и зевоту. Некоторые обезболивающие. Зевоту, как следствие сонливости, могут вызывать анальгетики на основе опиатов, например бупренорфин, налбуфин, кодеин. Лекарства для понижения кровяного давления. Вызывают сонливость за счёт замедления сердечного ритма.

Зевота — нормальное явление, которое сигнализирует об усталости или перегрузке организма. Однако, если вы заметили, что в последнее время стали зевать чаще обычного, необходимо проконсультироваться с врачом.

Срочно обратитесь за медицинской помощью, если помимо зевоты у вас наблюдаются и другие симптомы серьёзных заболеваний.