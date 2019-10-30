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Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов

30.10.2019 09:30
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Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов

Простые методы, которые работают.

При лечении гриппа без медикаментов не обойтись, но если речь идет о легкой простуде, то справиться с неприятными симптомами можно простыми народными методами, эффективность которых признают даже врачи, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Специалисты настаивают на том, что любые таблетки и микстуры должны прописывать врачи за исключением разве что самых безобидных средств, но даже ими многие умудряются злоупотреблять.

«Я категорически против того, чтобы заболевшие сами себе назначали курс лечения, и пили какие-либо препараты. Одно дело если речь идет о разовом употреблении горячего напитка для снятия лихорадки и совсем другое, если люди начинают сами себе назначать антибиотики или упиваться теми же лекарствами «от температуры». При легкой простуде и умеренных симптомах заболевания я вообще рекомендую постараться обойтись без сильнодействующих препаратов. Иногда леденцов для кашля на травяной основе и сиропа от боли в горле более чем достаточно, если при этом больше отдыхать, тепло одеваться и соблюдать питьевой режим. А поддержать организм и снять неприятные симптомы помогут народные средства, эффективность которых уже подтверждена не одним поколением», — сообщила врач Виктория Савицкая.

Врач рекомендует в течение дня постоянно кушать по полчайной ложечки меда, причем его желательно немного подержать во рту. Благодаря своим свойствам он мягко, но эффективно снимет боли в горле.

Еще одно прекрасное и очень вкусное средство — морс из черной смородины, разведенный с горячей водой, — он помогает снизить заложенность носа, уменьшает воспаление в горле и кашель.

«Для поддержания сил организма и восстановления сил рекомендуется пить теплую воду с лимоном. Но только теплую, а не кипяток, как пытаются делать многие, ошибочно считая, что таким образом прогреют воспаленное горло. На самом деле кипяток лишь добавит раздражение слизистой», — предупреждает медик.

Специалисты говорят, что излюбленное многими средство – куриный бульон – также очень полезно при заболевании. Прежде всего, он содержит немало питательных веществ, но при этом не отягощает желудок и организм не тратит силы на переваривание пищи, бросая их на борьбу с инфекцией. Во-вторых, он действительно согревает, ну а самое главное – активные вещества, которые в нем содержатся, снижают заложенность носа и воспалительные реакции в горле.



Теги: Донбасс, простуда, медикаменты, осень
 
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