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Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам
Вкусно и полезно.
Известный диетолог Елена Кален утверждает, что употребление воды с лимоном способствует снижению веса и вообще приносит много пользы организму, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Информацией о положительных свойствах такого напитка она поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, его следует пить по стакану каждое утро.
В частности, отметила диетолог, вода с лимоном полезна для похудения и очищения организма.
«Когда мы выпиваем на голодный желудок лимонную воду, стимулируется выброс желчи, что способствует освобождению кишечника и очищению его от шлаков. А чем лучше очищается организм, тем эффективнее снижается вес«, — утверждает Кален.
Также лимонная вода способствует улучшению внешнего вида кожи: так как в ней содержатся антиоксиданты, которые участвуют в процессе разглаживания кожного покрова и замедляют процессы старения.
«Вы можете избавиться от мелких морщин и продлить свою молодость», — добавила эксперт.
Помимо этого, регулярное употребление такого напитка позволит более активно выводить из организма мочевую кислоту, которая, накапливаясь в суставах, вызывает воспаления.
Еще лимонная вода полезна беременным: она компенсирует потерю витамина С и помогает организму бороться с вирусами, так как во время беременности иммунитет ослабевает.
«Содержащийся в напитке калий формирует нервную систему и мозговые клетки еще не родившегося малыша», — подчеркивает Кален.
При этом диетолог отметила, что у чудо-напитка есть и противопоказания. В частности, пить лимонную воду нельзя тем, кто имеет проблемы с желудком и кишечником или страдает аллергией на цитрусовые. Еще напиток негативно влияет на состояние эмали зубов — следовательно, нужно чистить их после каждого выпитого стакана воды с лимоном.
Теги: Донбасс, здоровье, вода, лимон, утро
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