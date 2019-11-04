- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
Названы продукты, способные улучшить состав крови
Вкусно и полезно.
Кровь и органы кроветворения играют самую важную роль в нашем организме. От состава крови зависит наше самочувствие, настроение, внешний вид и состояние внутренних органов. Именно поэтому важно употреблять пищу, положительно влияющую на нее. Эксперты рассказали, какие продукты полезно употреблять, чтобы улучшить состав крови, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Печень
Печень является незаменимым источником железа, дефицит которого зачастую приводит к пониженному уровню гемоглобина и такому неприятному заболеванию, как анемия. Кроме того, в печени содержится такое важное вещество, как гепарин. Он предотвращает развитие тромбозов и инфарктов миокарда.
Гранат
Беременным женщинам, у которых диагностируют пониженный уровень полезного холестерина, рекомендуют плотно налегать на гранаты. В них также содержится много железа, и, кроме того, гранат используется для дезактивации избыточного холестерина.
Морковно-свекольный сок
В сочетании эти два овоща усваиваются особенно хорошо. Смесь морковного и свекольного соков – это лучший естественный кроветворный препарат, который помогает улучшить состав крови. Он стимулирует образование эритроцитов, улучшает память, особенно при атеросклерозе, расширяет кровеносные сосуды.
Рыба и морепродукты
Полинасыщенные жирные кислоты Омега-3, которыми богаты все дары моря, контролируют уровень холестерина и сахара в крови. Жирная рыба является продуктом номер один для профилактики сердечнососудистых заболеваний. В странах, где у жителей есть доступ к свежей рыбе, процент пациентов, страдающих болезнями сердца, намного ниже, чем в других. Кроме того, в рыбе содержится таурин – вещество, стабилизирующее кровяное давление.
Мед
Много лет подряд мед считается одним из лучших продуктов, чтобы улучшить состав крови. На Руси гречишным медом лечили малокровие. Именно гречишный мед считается самым полезным, ведь в его составе можно встретить органические кислоты, железо, калий, магний и многие другие вещества, благотворно влияющие на кровь и органы кроветворения. Благодаря меду происходит нормализация форменных элементов крови, таких как лейкоциты, эритроциты и тромбоциты.
Теги: Донбасс, здоровье, кровь, польза, гранат
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- Рада приняла земельный закон в первом чтении16:30
- В Дубае представлен самый быстрый в мире серийный электрокар (ВИДЕО)14:30
- Коломойский предложил помириться с Россией за 100 миллиардов долларов13:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Активисты устроили под стенами Рады похороны свиньи10:30
- Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки"10:00
- Ахметов закрывает обанкротившуюся сеть супермаркетов09:30
- У ведущей программы ТСН обнаружили рак09:00
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ08:30
- СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева16:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус
- Ситуация на КПП ОРДО
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября
- Под Докучаевском ранен комбриг ВСУ
- Обновление Windows 10 1909 готово к релизу
- Коломойский предложил помириться с Россией за 100 миллиардов долларов
- Сивохо призвал упростить пересечение линии разграничения на Донбассе