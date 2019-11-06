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Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи
Исследование в сфере клинического питания показало, что время приема пищи может оказать большее влияние, чем-то, то, что вы едите.
Ученые полагают, что отказ от ужина может ускорить процессы похудения.
Исследователи сравнили результаты похудения двух групп людей, сидящих на диете, в которые входили только женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Они потребляли одинаковое количество ежедневных калорий, но одна из групп съедала свою еду во время завтрака и обеда, а вторая группа имела еще и ужин.
У представителей первой группы также было отмечено улучшение чувствительности к инсулину, что может помочь предотвратить диабет.
Несмотря на то, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, можно ли сохранить эти результаты и применимы ли они к населению в целом, это простое изменение образа жизни, которое может сделать каждый. В качестве бонуса вы лишаетесь типичного голода в полдень, поскольку ваш завтрак немного более калорийный, чем обычно.
При этом, после обильного обеда вы будете намного меньше хотеть поужинать. Чтобы упростить переход на такую диету, авторы исследования рекомендуют все же ужинать, но лишь салатом из овощей.
Источник: nv.ua
Теги: Донбасс, здоровье, еда, ужин
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