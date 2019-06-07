Стало известно о завещании Алибасова: кому достанется наследство

07.06.2019 08:40

Пока российского продюсера Бари Алибасова, который выпил жидкость для очистки труб, спасают врачи института имени Склифосовского в Москве, СМИ «делят» его имущество. Пишут, что прямо в клинике он составил новое завещание. И даже сообщают, кому достанется наследство продюсера. Об этом рассказывает представитель Алибасова Вадим Горожанкин.



Как пишут «Известия», согласно новому документу элитную квартиру площадью 220 квадратных метров в Мерзляковском переулке в Москве продюсер оставил своему сыну Бари Алибасову — младшему. Ему же достанутся еще две квартиры, площадь которых составляет примерно по 100 квадратных метров.



Права на созданную Алибасовым группу «На-На» перейдут участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Они получат авторские права на творческое наследие, а также произведения и названия группы.



Своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой заключил официальный брак год назад, обещает земельный участок в Подмосковье, а также акции на сумму около $ 2 млн. Канадский сфинкс продюсера, согласно документу, должен остаться у помощника Алибасова Сергея Моцаря.



Предыдущее завещание Бари Каримович создал еще 2013 году, когда «репетировал» свою смерть, даже гроб примерял.

«7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал», — пошутил адвокат Сергей Жорин, намекая на то, что у его друга будет все хорошо и он проживет еще долгие годы.

Источник : https://antikor.com.ua