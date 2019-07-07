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Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз

07.07.2019 18:50
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Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз

 Восемь с половиной лет назад у Сергея Соседова умер отец. У него обнаружили рак легкого. Мужчине не стали делать химиотерапии, потому что боялись, что он ее просто не переживет. Три года родитель музыкального критика прожил со смертельным диагнозом. По признанию Сергея, папа уходил очень тяжело: у него нарушилась ориентация во времени, он не узнавал близких. Ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева отметила, что онкология передается по наследству. В связи с этим Соседов прошел полное медицинское обследование. По словам критика, он обращается к врачам только в случае крайней необходимости.  "Камни в желчном пузыре, застойные явления. Хронический пиелонефрит. Обильные кисты в почках. В щитовидной железе нашли кисту", – озвучила неутешительные диагнозы врач Филатова.  Медик призвала Сергея Соседова тщательно следить за здоровьем и лечиться.

 Источник : https://www.dialog.ua 

 



Теги: Донбасс, критика, диагноз
 
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