Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Светская жизнь

Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах

17.07.2019 22:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах


Некоторые пользователи сети интернет сравнили образ Ольги Бузовой с лошадью за счёт необычных чулок. Они по своей форме расширяются к низу, поэтому и вызвали соответствующие ассоциации. Тем не менее, пост в социальной сети Инстаграм смог набрать более 300 000 лайков, а также собрать огромное количество мнений. Можно абсолютно точно следать вывод о том, что в данном образе певица точно не останется без внимания поклонников. Наряд удачно подчёркивает стройную фигуру Ольги Бузовой. Ознакомиться с другими нарядами можно в профиле певицы на официальном аккаунте социальной сети Инстаграм, передает replyua.net

К наряду девушка подобрала ожирелье в тон чулкам на шею, а также браслеты, которые выполнены из золота. Завершеним образа стала причёска конский хвост, а также обувь на каблуках. Оценить образ Ольги Бузовой можете и вы, стоит только посетить профиль в сети интернет. Ознакомиться с мнением других людей, которые предпочли высказаться, можно в комментариях под фотографией, где девушка одета в наряд для выступления на фестивале перед широкой аудиторией. Не смотря на многочисленные комментарии, девушка тем не менее предпочитает прислушиваться к своему собственному мнению. Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за неухоженность.



Теги: Донбасс, Ольга Бузова, сцена
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх