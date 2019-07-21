Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Светская жизнь

Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте

21.07.2019 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте

В 2001 году актриса перенесла обширный инсульт. После этого ей пришлось отказаться от работы в кино.


Американская актриса Шэрон Стоун в интервью The Variety рассказала о жизни после инсульта, который произошел с ней в 2001 году.
 
По словам звезды Голливуда, люди обошлись с ней жестоко. Стоун пришлось оставить кино и заняться восстановлением здоровья, на что потребовалось семь лет.
 
"Мне пришлось заложить дом. Я потеряла все, что имела", - призналась актриса.
 
Стоун добавила, что после инсульта почувствовала, что про нее все забыли. "Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла", - сказала она.
Источник : https://korrespondent.net 


Теги: Донбасс, инсульт, Шэрон Стоун
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх