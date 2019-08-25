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«Нос, натянутый до ушей рот, накаченные щеки»: Алла Пугачева опубликовала селфи с Вайкуле
Примадонна российского шоу-бизнеса, легендарная исполнительница Алла Пугачеваопубликовала в сети селфи со своей подружкой, латвийской певицей Лаймой Вайкуле, передает replyua.net. Отметим, новый пост появился на ее личной странице в «Инстаграм». Так, на фото 70-летняя артистка позирует в компании своей подруги-коллеги. «Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых», — подписала кадр Пугачева.
В то же время в комментариях принялись обсуждать фотографию примадонны. В частности, многие подписчики Аллы Борисовны не оценили данный пост. Фолловеры отметили, что на фото звезды выглядят очень неестественно из-за многочисленных пластических операций и применения фотшопа. «Восковые фигуры», «Я думала там Орбакайте, вот никак не узнала бы я Лайму здесь», «Старые клячи, как не крути», «Нос, натянутый до ушей рот, накаченные щеки — вот и вся красотень», - написали они. «Вот как раз девушки этого возраста и умеют получать настоящие удовольствия от жизни! Молодцы, девчули!», «Алла Борисовна вы шикарная, самая лучшая и любимая!!!! Мы ловим кайф от вас и ваших песен», - отреагировали на пост другие.
Теги: Донбасс, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, нос, селфи
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