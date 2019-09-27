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Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь

27.09.2019 22:40
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Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь

Эксперт по звездам Дмитрий Ермолаев рассказал, что у Анастасии Заворотнюк есть шанс вылечиться, и раскрыл, сколько еще ей нужно сражаться за свою жизнь. Астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев подтвердил, что актриса Анастасия Заворотнюк действительно находится на грани жизни и смерти, передает  https://www.dialog.ua  По его словам, звезда словно находится в эпицентре небесного урагана, который приносит беды в ее судьбу. За несколько последних лет умерли отец и брат актрисы. Кроме того, согласно ее гороскопу, у нее есть предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Ермолаев утверждает, что ближайшие недели будут для звезды решающими. Эксперт по звездам отмечает, что через четыре месяца небесный ураган, из-за которого жизнь Заворотнюк висит на волоске, утихнет и у нее появятся шансы на выздоровление. Коллега Ермолаева Валентина Виттрок утверждает, что на судьбе Заворотнюк написаны ранняя смерть и родовое проклятие. В то же время астролог утверждает, что у звезды равные шансы на уход из жизни и на исцеление. Причину болезни Заворотнюк раскрыла нумеролог Евгения Белова, которая утверждает, рак у актрисы появился из-за того, что она нарушила закон природы, сделав ЭКО и подарив жизнь третьему ребенку.

 



Теги: жизнь, Анастасия Заворотнюк, астролог
 
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