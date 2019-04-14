"В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма

14.04.2019 20:39

Нынешние режиссёры и сценаристы — как западные, так и отечественные — повадились брать какое-то конкретное историческое событие и невероятно раздувать его значимость в попытке создать очередной блокбастер. Но в те времена, когда Леонид Быков снимал военную драму «В бой идут одни "старики"», правда была удивительней любого вымысла, пишет Умный журнал.

Актёр и режиссёр Леонид Быков в юности мечтал стать лётчиком и пронёс любовь к небу в своём сердце через годы. Работая над военной драмой «В бой идут одни "старики"», Леонид Фёдорович старался основывать сценарий картины на реальных фактах, часто консультировался с лётчиками-ветеранами.

Нынешние режиссёры и сценаристы — как западные, так и отечественные — повадились брать какое-то конкретное историческое событие и невероятно раздувать его значимость в попытке создать очередной блокбастер. Но в те времена, когда Леонид Быков снимал военную драму «В бой идут одни "старики"», правда была удивительней любого вымысла, пишет Умный журнал.

Актёр и режиссёр Леонид Быков в юности мечтал стать лётчиком и пронёс любовь к небу в своём сердце через годы. Работая над военной драмой «В бой идут одни "старики"», Леонид Фёдорович старался основывать сценарий картины на реальных фактах, часто консультировался с лётчиками-ветеранами.

Фрагменты биографии дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова легли в основу сразу двух персонажей фильма. Как и лейтенант Александров («Кузнечик»), воплощённый на экране Сергеем Ивановым, Попков был отстранён от полётов с формулировкой «сто грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным». Как и Кузнечик, Виталий Иванович великолепно проявил себя, запрыгнув в первый попавшийся самолёт во время внезапного налёта немцев.

Кроме того, Виталий Попков послужил прообразом для командира эскадрильи Алексея Титаренко по прозвищу Маэстро, которого в фильме сыграл сам Быков.

— Так прозвали меня в полку сперва за мои занятия на земле, а потом за то, что я делал в небе. На земле я руководил джаз-оркестром в художественной самодеятельности полка, — рассказал Попков «Комсомольской правде».

Лётчики, которыми командовал Виталий Иванович, и в самом деле имели талант к пению.

— Однажды моя эскадрилья в небе над Днепропетровском устроила немцам такой «небесный джаз» (мы сбили тогда 10 самолетов, и три из них - я), что мой заместитель, Герой Советского Союза Серёга Глинкин, прямо в воздухе обратился ко мне: «Командир, можно мы запоём?». Ну настроение у меня было сами понимаете какое, и я сказал: «Давай!». И вот в боевом эфире наш небесный хор запел: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк-могуч...», — поделился ветеран воспоминаниями. — Пропели мы эту прекрасную песню от начала до конца. И вдруг земля таким милым женским голосом говорит: «Большое спасибо, маэстро!». Я, конечно, заулыбался и спрашиваю: «Это за что? За концерт или за бой?». И тот же милый голос прошептал: «И за то, и за другое...»

«Поющая эскадрилья» нередко давала концерты для поднятия боевого духа, в том числе на недавно освобождённых территориях. Особой любовью у лётчиков пользовались песни Леонида Утесова. Узнав об этом, Утёсов подарил эскадрилье два истребителя ЛА-5. На первом красовалась дарственная надпись «От джаз-оркестра Утёсова», на втором — «Весёлые ребята».

Кстати, фюзеляж самолёта, украшенный нотным станом, Быков тоже взял из жизни. В реальности на таком летал Герой Советского Союза Василий Емельяненко, который, как и киношный Маэстро, учился в Московской консерватории, прежде чем стать лётчиком.

Между Попковым и Быковым существует и ещё одна связующая нить: в 1944 году в освобождённом от фашистских захватчиков Краматорске давала концерт «Поющая эскадрилья», и будущий режиссёр был одним из зрителей на этом концерте. Прежде чем лётчики покинули город, подростки решили отблагодарить их ответным представлением, в котором принимал участие и юный Леонид Быков.

Эпизод с возвращением Титаренко в расположение полка верхом на коне («Махнул не глядя!») также основан на реальном случае — на этот раз из биографии Александра Александрова, который служил в особом отдельном 434-м истребительном полку. Не с потолка Быков взял и сцену, в которой Маэстро заметил замаскированные в стогах сена немецкие танки — подобным отметился Герой Советского Союза Степан Прутков.

Судьбы героических женщин, упомянутые в фильме, также позаимствованы из реальности. Так, имел место в действительности эпизод знакомства лётчиков «Поющей эскадрильи» с «Ночными ведьмами», в ходе которого мужчины с удивлением понимают, что у девушек наград больше, чем у них самих.

Прообразом Зои, которую сыграла Ольга Матешко, стала Герой Советского Союза Надежда Попова. Но, рассказывая её историю, Леонид Фёдорович покривил душой (напомним, в фильме героиня погибает).

В действительности Надежда Васильевна прошла всю войну и обрела счастье в браке с Героем Советского Союза Семёном Харламовым. Быкову это было хорошо известно, ведь именно Семён Ильич стал главным консультантом фильма «В бой идут одни "старики"».

Само название картины тоже родилось из вполне реальной традиции лётчиков не пускать в бой свежеприбывшее подкрепление.

— В 41-м году пришёл в полк к командиру дивизии генерал-полковнику Михаилу Михайловичу Громову, впоследствии ставшему командующим 3-й воздушной армией. Сидело нас около сотни, и Громов спрашивает: «Ну, у кого есть боевые вылеты?». Все молчат, — рассказывал Виталий Попков. — У меня был один боевой вылет — будучи инструктором Батайской школы, я летал на прикрытие моста в Ростове-на-Дону — 1 час 34 минуты, но я храбро поднял руку. «Понятно, — сказал комдив, — в бой идут одни „старики"». Вот и Кузнечик в конце фильма, невзирая на протесты новичков, говорит перед полётом эту самую фразу. Киношники р-раз её — и в название фильма.