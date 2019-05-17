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Вышли новые Smart TV премиум класса от Samsung, LG, Kivi
скором времени о разрешении Full HD и уже тем более HD в телевизорах можно будет забыть, ведь на смену приходят новые продвинутые технологии. Большинство моделей выпускаются с функцией Smart TV, все больше устройств поддерживает формат HDR и 4К. Интернет-магазин «Цифра» подготовил обзор лучших Смарт ТВ от Samsung, LG и Kivi, напичканных продвинутыми инновационными технологиями.
LG OLED65E8: для тех, кому нужно все и сразу
Цена: 59 451 грн
«Умный» 65-дюймовый OLED-телевизор LG OLED65E8 на webOS сочетает все самые современные технологии и разработки:
1. Сверхчеткое разрешение 4К.
2. Поддержка формата HDR10 Pro.
3. Мощный объемный звук Dolby Atmos.
4. Цифровые тюнеры: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C.
Интеллектуальный процессор α9 (Alpha 9) оптимизирован специально для телевизоров LG OLED TV.
LG 75SK8100: 75 дюймов, объемный звук и максимально реалистичная картинка
Цена: 49 077 грн
75-дюймовый телевизор LG 75SK8100 с технологией Nano Cell воспроизводит максимально реалистичное, естественное изображение. Телевизор LG поддерживает большинство форматов HDR, имеет акустику мощностью 40 Вт и поддерживает объемное звучание ULTRA Surround.
Samsung UE82NU8002: 82-дюймовый смарт с объемным звуком
Цена: 64 904 грн
Минималистичный дизайн, тонкие рамки и большая диагональ — это про 82-дюймовый телевизор Samsung UE82NU8002 с функцией Smart TV. Идеальный вариант для «кинотеатрального» просмотра фильмов и сериалов. Телевизор Samsung поддерживает управление голосом, имеет встроенный браузер и множество разъемов:
4 порта HDMI; 2 порта USB.
Телевизор работает под управлением простой и понятной ОС Tizen. Мощность звука составляет 40 Вт, поддерживается технология Dolby Digital.
Samsung UE65MU9002: изогнутый экран создает атмосферу кинотеатра
Цена: 52 854 грн
65-дюймовый 4К-телевизор Samsung UE65MU9002 позволяет создать дома настоящий кинотеатр, который полностью погружает зрителя в происходящее. Технология Dynamic Crystal Colour увеличивает число воспроизводимых цветов и смягчает переходы между оттенками. Интеллектуальная панель Smart Hub предоставляет быстрый доступ к разным сайтам, приложениям и каналам. Функция Smart TV реализуется через ОС Tizen.
Kivi 55UC50GU: изогнутый смарт
Цена: 18 399 грн
Изогнутый телевизор от украинского бренда Kivi предлагает по доступной стоимости оценить все преимущества разрешения 4К, большой диагонали в 55 дюймов, технологии HDR и яркости 450 кд/м2. LCD-экран с LED-подсветкой порадует реалистичной, насыщенной картинкой благодаря технологии Advanced Color Engine. 20-килограммовую конструкцию можно повесить на стену с помощью системы VESA 400x200 мм.
Kivi 55UR50GU: 55-дюймовый «умный» телевизор с цифровыми тюнерами
Цена: 15 199 грн
«Умный» 55-дюймовый телевизор Kivi 55UR50GU оснащен мощной акустикой 24 Вт с объемным звучанием и цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-C, DVB-S2. Киви телевизор имеет интерфейсы:
Ethernet, Miracast, DLNA, Wi-Fi.
Кроме этого, на корпусе есть три разъема HDMI и два порта USB. Высококачественный LCD-экран с разрешением 4К предлагает четкую и детализированную картинку и обеспечивает комфортный просмотр любимого контента.
Телевизоры, представленные в этом обзоре, придутся по душе каждому зрителю и будут отлично смотреться в просторной гостиной. Подобные модели вряд ли устареют в ближайшее время, поэтому можете быть уверены, что покупаете телевизор на длительный срок.
Теги: Донбасс, технология, магазин, телевизор
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