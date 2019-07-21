Запрет снят: ВКонтакте и Одноклассники вновь в Украине

21.07.2019 17:59

Что происходит?

Украинцы снова смогут пользоваться российскими Яндекс, ВКонтакте и Одноклассниками.

19 июля часть украинских провайдеров сняла ограничение на доступ к российским ресурсам «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Яндекс», сообщает uaportal.

Отметим, что запрет на пользование скандальными российскими ресурсами снял и такой крупный провайдер как ВОЛЯ, — теперь можно не пользоваться VPN. Также пользователи провайдеров Dream line и «Домонет» смогут без проблем воспользоваться ранее запрещенными сайтами.

Помимо того, на данный момент открыт доступ к сайтам пропагандистских ресурсов «РИА Новости», ТАСС, НТВ и т.д.

Напомним, что «Яндекс» и Mail.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» были заблокированы в Украине в 2017 году по указу президента Петра Порошенко.

В марте 2019 года, незадолго до конца срока своего правления, Порошенко подписал еще один указ, дополняющий список запретных ресурсов и продлевающий срок их блокировки еще на три года.

Новый президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2019 года высказывался об этом. По мнению нынешнего главы государства, сначала стоило бы объяснить украинцам целесообразность таких мер и предоставить им альтернативные площадки.

Источник : https://from-ua.com/



