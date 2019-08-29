Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами

29.08.2019 18:22

Не стоит реагировать на подобные СМС.

В Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью фейковых сообщений на мобильный, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

В частности, аферисты отправляют жертве смс о зачислении денег на счет телефона, а потом просят вернуть средства обратно, свидетельствует публикация пользователя Марины Грищук в Facebook.

«Господи, ошиблась и перевела вам 50 грн. Верните пожалуйста назад. Доцю в роддом забрали, а у нас в селе терминал не работает», – пишет мошенник в смс.

«Это мошенники, а точнее люди из тюрьмы сидят и отправляют такие смс, вдруг кто-то поведется!» – пишет Марина Ольшевская.

«Мне подобное приходило, только тут уже на жалость давят», – добавила она.

«Информация (смс) про пополнение счета должна от оператора приходить, а не с левого номера», – резюмировала Виктория Дудаш.