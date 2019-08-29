Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Связь и коммуникации

Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами

29.08.2019 18:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами

Не стоит реагировать на подобные СМС.

В Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью фейковых сообщений на мобильный, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

В частности, аферисты отправляют жертве смс о зачислении денег на счет телефона, а потом просят вернуть средства обратно, свидетельствует публикация пользователя Марины Грищук в Facebook.

«Господи, ошиблась и перевела вам 50 грн. Верните пожалуйста назад. Доцю в роддом забрали, а у нас в селе терминал не работает», – пишет мошенник в смс.

«Это мошенники, а точнее люди из тюрьмы сидят и отправляют такие смс, вдруг кто-то поведется!» – пишет Марина Ольшевская.

«Мне подобное приходило, только тут уже на жалость давят», – добавила она.

«Информация (смс) про пополнение счета должна от оператора приходить, а не с левого номера», – резюмировала Виктория Дудаш.

 



Теги: Донбасс, мобильный телефон, афера
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх