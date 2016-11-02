Любовь Джамалы: всё о романе победительницы "Евровидения"

02.11.2016 17:33

33-летняя певица Джамала (настоящее имя - Сусана Джамаладинова), которая победила на "Евровидении-2016" (благодаря чему оно теперь пройдет в Украине), сообщила о том, что ей сделали предложение. По информации пресс-службы певицы, свадьба состоится в следующем году.



Издание "Обозреватель" рассказало детали истории отношений артистки и математика Бекира Сулейманова, который на протяжении более чем трех лет был рядом с Джамалой.



История знакомства



До недавнего времени личная жизнь 33-летней певицы была под покровом тайны и только теперь стали всплывать интересные детали романа крымчан Сусаны и Бекира.



Джамала познакомилась с будущим женихом на общей тусовке крымских татар. Когда артистка узнала, что симпатичный парень, с которым она только что ела плов, танцевала и смеялась - представитель нетворческой профессии, экономист по образованию, то испугалась, что не сможет найти с ним общего языка.



"Сначала я очень волновалась о том, как музыкант и математик могут найти что-то общее. Но сейчас он мне очень помогает, именно своим математическим складом ума, понять, что происходит в музыке", - рассказала девушка.



После той судьбоносной вечеринки молодые люди подружились. Будучи очень ранимой и чувствительной личностью, Джамала часто обращалась к Бекиру за дружеским советом и участием.



"Мы в первую очередь друзья. Я рассказываю ему обо всех событиях дня, он мне – о своих новостях. Мы гуляем, смотрим вместе кино и щелкаем семечки",- рассказывала она.



Сложные отношения



Сусана Джамаладинова впервые официально вышла в свет под ручку со своим возлюбленным Бекиром Сулеймановым в конце сентября 2016 года.



До этого влюбленные встречались более трех лет, и их отношения были далеко не простыми.



"Мы с моим парнем вместе уже три года. Думаю, иногда ему со мной нелегко. Я излишне ранима и чувствительна. Бывает, откажу кому-то в помощи, потому что не справляюсь, а потом весь вечер переживаю. Мне трудно говорить "нет". И все это, все свои сомнения, обиды, недовольства я выкладываю вечером бойфренду. Он меня всячески поддерживает, но иногда говорит, что я слишком требовательна: не все ведь такие перфекционисты", - призналась девушка в интервью журналу "Караван историй" в мае 2015 года.



В одном из архивных интервью девушка признавалась, что ее возлюбленный уже делал ей предложение руки и сердца, но тогда она была не готова к серьезным отношениям.



"Мой парень уже не раз предлагал мне руку и сердце. Но я отшучиваюсь пока. Вначале я очень ждала этих слов, а он почему-то не спешил. Потом, когда он "созрел", я заартачилась: вот теперь жди, когда я снова захочу. Думаю, это те небольшие испытания, через которые должна пройти любая пара. Самое главное, что мы понимаем и поддерживаем друг друга. Любовь – это забота и желание быть причастным к жизни друг друга", - рассказывала Джамала.



Пьедестал для триумфатора



Между тем, именно Бекир был тем человеком, который подтолкнул джазовую певицу, скептически относящуюся к "попсовым" кокнурсам, к участию в "Евровидении - 2016".



О том, что жених повлиял на ее решение, Джамала призналась лишь недавно - проговорилась в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".



"Именно он способствовал тому, чтобы я пошла на "Евровидение". Я говорила – "ни за что, никогда", а он мне просто расчертил график и сказал: вот "плюсы", вот "минусы" и я сказала: ну ладно", - призналась певица.



После того, как эта тайна была раскрыта, хроникер Джамалы на "Евровидении", журналист "Громадського" Богдан Кутепов, опубликовал трогательное видео прощания Джамалы с Бекиром перед отъездом на конкурс в Стокгольм.



Мужнина жена



И Джамала, и ее избранник - крымские татары, представители народа, который традиционно имеет патриархальный уклад. В настоящее время карьера 33-летней Сусаны как певицы находится на подъеме, и отдать все свое время и силы на семью для нее именно сейчас - шаг весьма рискованный.



"Для меня замужество – невероятно ответственный шаг", - признавалась Джамала.



По словам девушки, ее семья была именно традиционной, с патриархальным укладом.



"Я с детства привыкла к мысли, что мужчина за все отвечает. На папе лежала ответственность за все вопросы, связанные с финансами. Мама никогда даже за коммунальные услуги не платила", - рассказывала она.



При этом, Джамала наверняка захочет продолжать строить музыкальную карьеру, и совмещать битву за мировой музыкальный олимп с ведением домашнего быта ей будет очень нелегко.



Артистка однажды призналась, что очень боится потерять себя, раствориться в муже, поэтому старалась отложить брак.



"Я не хочу растворяться в муже, быть кому-то "второй половинкой". Терпеть не могу это выражение. Я – не половинка, я целая. Могу быть другом, помощницей, но при этом мне важно не потерять себя", - говорила Джамала.