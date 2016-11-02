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У звезды "Квартета И" - роман с одесситкой

02.11.2016 15:29
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У звезды "Квартета И" - роман с одесситкой

Недавно известный актер, участник "Квартета И" Леонид Барац был замечен в Москве со своей новой возлюбленной. Пассия актера, всего год назад пережившего развод, – одесситка Анна Моисеева. Пара старалась не афишировать свои отношения, но всё стало известно...

Актер долго отказывался комментировать новые отношения, но все-таки обмолвился несколькими фразами, которые подтвердили серьезность отношений: "С Анной мы познакомились очень давно, в общей компании, кажется лет десять тому назад. Позже начали просто общаться, часто говорить по телефону. Так постепенно завязался платонический телефонный роман... Анна очень хороша, умна, красива, женственна. Мы поддерживаем отношения на два города: я - в Москве, она – в Одессе. Но так даже легче, ведь на расстоянии мы с удовольствием скучаем друг по другу".

Кстати, 21 ноября Леонид Барац приедет в Киев, играть спектакль вместе со своим театром "Квартет И". И можно не сомневаться, что Анна будет рядом.



Теги: Одесса, любовь, культура, шоу-бизнес, роман, "Квартет "И", Леонид Барац
 
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