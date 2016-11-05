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Архив - Культура

В зоні АТО "десантувалися" "Брати Шумахери"

05.11.2016 09:55
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В зоні АТО "десантувалися" "Брати Шумахери"

У Старобільску (Луганщина) перед мешканцями Східного регіону та учасниками антитерористичної операції виступили відомі гумористи із команди "Брати Шумахери".

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, у рамках благодійності артисти комедійного жанру запросили декілька десятків захисників Луганщини на свій виступ.
Протягом двох годин "Брати Шумахери" розважали глядачів, проводили різні конкурси, а по завершенню програми – охоче поспілкувалися із воїнами, подарували автографи та сфотографувалися разом.
- Приємно, що різні зірки естради та популярні гумористи приїздять до району проведення АТО та не забувають про своїх захисників. Також в польових розташуваннях воїнів Збройних Мил України досить часто виступають й місцеві артисти, аби зарядити їх позитивними емоціями, - зауважив начальник групи ЦВС ОТУ "Луганськ" полковник Олександр Ковальчук
За словами офіцерів групи по роботі із особовим складом ОТУ "Луганськ", протягом жовтня цього року в рамках святкування 25-ї річниці Збройних Сил України у військових підрозділах буде проведено десятки благодійних концертних програм за участі відомих співаків, танцюристів та артистів розмовного жанру.



Теги: Донбасс, Старобельск, Луганская область, военные, культура, АТО, Братья Шумахеры
 
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